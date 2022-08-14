Верстка качественно и в срок. Адаптивность и кроссбраузерность. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Стараюсь предоставить качественную услугу с гарантией!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому перед началом работы вместе проработаем все пункты ТЗ.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому перед началом работы вместе проработаем все пункты ТЗ. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Моя ответственность:

приступлю к работе уже сейчас

доведу проект до конца

не нарушу сроков

консультация по макету

всегда на связи

оплата после окончания работ

Адаптивная, валидная, кроссбраузерная вёрстка.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.



Высшее техническое

https://www.weblancer.net/users/website_lending/portfolio/﻿