WebSDevelop

Адель WebSDevelop

 
37 летИспания/Барселона
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстка качественно и в срок. Адаптивность и кроссбраузерность. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Стараюсь предоставить качественную услугу с гарантией!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому перед началом работы вместе проработаем все пункты ТЗ.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Моя ответственность:

  • приступлю к работе уже сейчас
  • доведу проект до конца
  • не нарушу сроков
  • консультация по макету
  • всегда на связи
  • оплата после окончания работ
Род деятельности:

  • Адаптивная, валидная, кроссбраузерная вёрстка.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
Инструменты и технологии:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Образование:

  • Высшее техническое
Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/website_lending/portfolio/﻿

JavascriptHTMLCSSFigmajQuery