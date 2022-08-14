Верстка качественно и в срок. Адаптивность и кроссбраузерность. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Стараюсь предоставить качественную услугу с гарантией!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому перед началом работы вместе проработаем все пункты ТЗ.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Моя ответственность:
- приступлю к работе уже сейчас
- доведу проект до конца
- не нарушу сроков
- консультация по макету
- всегда на связи
- оплата после окончания работ
- Адаптивная, валидная, кроссбраузерная вёрстка.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
- Высшее техническое
Портфолио
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