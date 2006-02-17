В интернете с 1996-го года.

Образование высшее. ЭВМ, сети и системы. Сетевые технологии.

Дополнительное образование - маркетинг и менеджмент

Опыт работы более 6-ти лет в качестве оптимизатора сайтов (SEO),

руководителя проектами, контент-менеджера, Веб-мастера, аналитика и консультанта в одном лице.

Работы по активной рекламе сайтов.

Аудит готовых сайтов с подробным анализом и последующими

рекомендациями.

Работаю и с русскими и с англоязычными сайтами. Увеличение PR в

Google.com, раскрутка в msn.com, yahoo.com, altavista.com и др.

Оптимизация и

поддержка сайта. Переделка и доработка существующих и вновь

создаваемых разделов сайта. Привлечение целевых посетителей на сайт.

Модерирование и оперативное контент-наполнение (новости, статьи,

обзоры, прайсы, графика и т. п.) Анализ конкурентов и проведение

рекламных компаний в Интернет. Ведение статистики и отчетность по

увеличению посещаемости целевых клиентов.

Среди проектов есть немало известных интернет-сайтов

(www.bolero.ru, www.dostavka.ru, www.aton.ru и др.)