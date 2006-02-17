В интернете с 1996-го года.
Образование высшее. ЭВМ, сети и системы. Сетевые технологии.
Дополнительное образование - маркетинг и менеджмент
Опыт работы более 6-ти лет в качестве оптимизатора сайтов (SEO),
руководителя проектами, контент-менеджера, Веб-мастера, аналитика и консультанта в одном лице.
Работы по активной рекламе сайтов.
Аудит готовых сайтов с подробным анализом и последующими
рекомендациями.
Работаю и с русскими и с англоязычными сайтами. Увеличение PR в
Google.com, раскрутка в msn.com, yahoo.com, altavista.com и др.
Оптимизация и
поддержка сайта. Переделка и доработка существующих и вновь
создаваемых разделов сайта. Привлечение целевых посетителей на сайт.
Модерирование и оперативное контент-наполнение (новости, статьи,
обзоры, прайсы, графика и т. п.) Анализ конкурентов и проведение
рекламных компаний в Интернет. Ведение статистики и отчетность по
увеличению посещаемости целевых клиентов.
Среди проектов есть немало известных интернет-сайтов
(www.bolero.ru, www.dostavka.ru, www.aton.ru и др.)