Создание сайтов любой сложности
Веб-Студия "Центр" предлагает создание сайтов любой сложности и тематики с уникальным дизайном "под ключ" по доступным ценам. Заказывая
разработку сайта в нашей компании, Вы получаете надежный веб-ресурс,
разработанный с использованием современных технологий, отвечающий всем
современным web-стандартам. В процессе работы над
проектом предоставляется бесплатный базовый функционал, а также
возможность отслеживания статистики разработки в реальном времени. Несмотря на то, что студия открыта совсем недавно, опыт работы ключевых сотрудников составляет более 5 лет успешной работы, в том числе над сайтами крупных российских компаний и известных брендов. На данный момент мы активно работаем над созданием портфолио студии.
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HTML-верстка
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$10/час
от $80от 1 дня
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Веб-программирование
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$10/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
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$10/час
от $500от 7 дней
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Сайты «под ключ»
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$10/час
от $240от 4 дней
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Системы управления (CMS)
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$10/час
от $240от 4 дней
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