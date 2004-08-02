Доступная кроссбраузерная вёрстка сайтов на CSS3/HTML5, SCSS и чистом Javascript
Работу выполняю добросовестно,соблюдаю сроки и лояльно отношусь к просьбам о доработке. Сдаю работу удобным
для Вас способом.
Гарантия на вёрстку. В течение 7 дней с момента сдачи работыбесплатно внесу неоговоренные ранее корректировки. При выявлении допущенных
мной недочетов – правки в течение 1 месяца.
Связь:
· E-mail: [email protected]
· Телеграм: https://t.me/webtigrola
· ВК: https://vk.com/doctor_tigrola
Ответственность:
· Предоплата 20% по договоренности, 0% по договору
· Сдача работы раньше назначенной даты
· На связи с 10:00до 22:00 по НСК
Технологии:
· HTML5/CSS3
· SCSS/SASS
· JavaScript
· BEM (БЭМ)
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