WebTigrola

Алексей WebTigrola

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Доступная кроссбраузерная вёрстка сайтов на CSS3/HTML5, SCSS и чистом Javascript

Работу выполняю добросовестно,соблюдаю сроки и лояльно отношусь к просьбам о доработке. Сдаю работу удобным

для Вас способом.

Гарантия на вёрстку. В течение 7 дней с момента сдачи работыбесплатно внесу неоговоренные ранее корректировки. При выявлении допущенных

мной недочетов – правки в течение 1 месяца.

Связь:

·       E-mail: [email protected]

·       Телеграм: https://t.me/webtigrola

·       ВК: https://vk.com/doctor_tigrola

Ответственность:

·       Предоплата 20% по договоренности, 0% по договору

·       Сдача работы раньше назначенной даты

·       На связи с 10:00до 22:00 по НСК

Технологии:

·       HTML5/CSS3

·       SCSS/SASS

·       JavaScript

·       BEM (БЭМ)