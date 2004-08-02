Доступная кроссбраузерная вёрстка сайтов на CSS3/HTML5, SCSS и чистом Javascript

Работу выполняю добросовестно,соблюдаю сроки и лояльно отношусь к просьбам о доработке. Сдаю работу удобным

для Вас способом.

Гарантия на вёрстку. В течение 7 дней с момента сдачи работыбесплатно внесу неоговоренные ранее корректировки. При выявлении допущенных

мной недочетов – правки в течение 1 месяца.

Связь:

· E-mail: [email protected]

· Телеграм: https://t.me/webtigrola

· ВК: https://vk.com/doctor_tigrola

Ответственность:

· Предоплата 20% по договоренности, 0% по договору

· Сдача работы раньше назначенной даты

· На связи с 10:00до 22:00 по НСК

Технологии:

· HTML5/CSS3

· SCSS/SASS

· JavaScript

· BEM (БЭМ)