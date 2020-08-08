Вёрстка сайтов, адаптивность

Верстка сайтов: HTML5, CSS3

Языки программирования: JavaScript, Python

Моя главная цель - чтобы клиент был доволен!

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: @bapemob

Мобильный: +7-977-619-08-63

Я начинающий специалист в области веб-программирования, поэтому мне важно с самого начала отдавать всего себя для того чтобы клиент был доволен а продукт работал и развивался!

Я всегда на связи!

Отзывов у меня нету, так как я до недавнего времени работал на фирму, но недавно решил работать на себя!

Поэтому первым 10ти заказчикам я сделаю сайт почти за даром

Только свяжитесь со мной!

С уважением, Владимир!