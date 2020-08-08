Вёрстка сайтов, адаптивность
Верстка сайтов: HTML5, CSS3
Языки программирования: JavaScript, Python
Моя главная цель - чтобы клиент был доволен!
Связь:
Email: [email protected]
Telegram: @bapemob
Мобильный: +7-977-619-08-63
Я начинающий специалист в области веб-программирования, поэтому мне важно с самого начала отдавать всего себя для того чтобы клиент был доволен а продукт работал и развивался!
Я всегда на связи!
Отзывов у меня нету, так как я до недавнего времени работал на фирму, но недавно решил работать на себя!
Поэтому первым 10ти заказчикам я сделаю сайт почти за даром
Только свяжитесь со мной!
С уважением, Владимир!
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