🔥 Качественная вёрстка вашего сайта, интернет-магазина, лендинги, визитки любой сложности | HTML5, CSS3, JavaScript, ReactJS, TypeScript

Активно увлекаюсь веб-разработкой

Удобные сайты, чистый код, вёрстка по методологии БЭМ, SMACSS и ECSS

Уверенно владею технологиями: HTML5, CSS3, JavaScript (в том числе знание последних стандартов ES2021), ReactJS, TypeScript, NodeJS и т.д

⏱ Ценю своё и ваше время ⏱

Сроки никогда не срываю и не пропадаю, обращайтесь

🤝 Главное для меня - это довольный клиент 🤝

Со мной всегда можно договориться!

Каждому проекту прилагаю максимум усилий, а потому несу полную ответственность за каждую написанную мной строчку кода

Пишите, что хотите поправить — все сделаю

Если вдруг окажется так, что в моей работе нужно сделать правки - это не отнимет у Вас денег

Все правки бесплатные

✉ Как до меня достучаться:

👉 Telegram: @WebSenior

👉 Email: [email protected]