Активно увлекаюсь веб-разработкой
Удобные сайты, чистый код, вёрстка по методологии БЭМ, SMACSS и ECSS
Уверенно владею технологиями: HTML5, CSS3, JavaScript (в том числе знание последних стандартов ES2021), ReactJS, TypeScript, NodeJS и т.д
⏱ Ценю своё и ваше время ⏱
Сроки никогда не срываю и не пропадаю, обращайтесь
🤝 Главное для меня - это довольный клиент 🤝
Со мной всегда можно договориться!
Каждому проекту прилагаю максимум усилий, а потому несу полную ответственность за каждую написанную мной строчку кода
Пишите, что хотите поправить — все сделаю
Если вдруг окажется так, что в моей работе нужно сделать правки - это не отнимет у Вас денег
Все правки бесплатные
✉ Как до меня достучаться:
👉 Telegram: @WebSenior
👉 Email: [email protected]
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- Вёрстка сайта по готовому дизайну18 просмотров