Web_Dimitriy

Вёрстка: Адаптивность, Кроссбраузерность, чистота и валидность кода, БЭМ, оптимизация, анимации. JS: реализация различных задач, анимации. CMS: прав

Гарантии: - Даю полную гарантию на свою работу в течении 10 дней после выполнения задания, в случае если мною были упущены некоторые ошибки, бесплатно исправлю их вам в минимальные сроки.

Связь: - Всегда буду стараться отвечать вам быстро на самом сайте.

О работе: - Делаю всё, чтобы заказчик был доволен выполненным проектом

- Отношусь к заказам как к работе, а не как к доп заработку

- Довожу заказ до идеала, а только потом отдаю заказчику

- Не бросаю работу на пол пути

- Не пропадаю на несколько дней при открытом проекте

Услуги: - HTML/CSS вёрстка

- внесения правок

- реализация JS задач

- натяжка вёрстки на CMS системы

О вёрстке: - Моя вёрстка без проблем натягивается в любые системы управления контентом (WordPress, PrestaShop, Joomla, OpenCart и тд).