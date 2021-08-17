Web_Dimitriy

Гарантии: - Даю полную гарантию на свою работу в течении 10 дней после выполнения задания, в случае если мною были упущены некоторые ошибки, бесплатно исправлю их вам в минимальные сроки.
Связь: - Всегда буду стараться отвечать вам быстро на самом сайте.
О работе:- Делаю всё, чтобы заказчик был доволен выполненным проектом
- Отношусь к заказам как к работе, а не как к доп заработку
- Довожу заказ до идеала, а только потом отдаю заказчику
- Не бросаю работу на пол пути
- Не пропадаю на несколько дней при открытом проекте
Услуги: - HTML/CSS вёрстка
- внесения правок
- реализация JS задач
- натяжка вёрстки на CMS системы
О вёрстке:- Моя вёрстка без проблем натягивается в любые системы управления контентом (WordPress, PrestaShop, Joomla, OpenCart и тд).
Технологии:- HTML, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, FlexBox, Grid Layout, БЭМ, webpack.