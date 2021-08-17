Web_Dimitriy

Сенькевич Дима Web_Dimitriy

 
21 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вёрстка: Адаптивность, Кроссбраузерность, чистота и валидность кода, БЭМ, оптимизация, анимации. JS: реализация различных задач, анимации. CMS: прав

Гарантии:

  - Даю полную гарантию на свою работу в течении 10 дней после выполнения задания, в случае если мною были упущены некоторые ошибки, бесплатно исправлю их вам в минимальные сроки.

Связь:

  - Всегда буду стараться отвечать вам быстро на самом сайте.

О работе:

- Делаю всё, чтобы заказчик был доволен выполненным проектом

-  Отношусь к заказам как к работе, а не как к доп заработку

-  Довожу заказ до идеала, а только потом отдаю заказчику

-  Не бросаю работу на пол пути

-  Не пропадаю на несколько дней при открытом проекте

Услуги:

 - HTML/CSS вёрстка

-  внесения правок

-  реализация JS задач

-  натяжка вёрстки на CMS системы

О вёрстке:

- Моя вёрстка без проблем натягивается в любые системы управления контентом (WordPress, PrestaShop, Joomla, OpenCart и тд).

Технологии:

-  HTML, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, FlexBox, Grid Layout, БЭМ, webpack.

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaBootstrapPrestashopjQuerySASS