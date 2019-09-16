Работаю с командой, проекты любого объема.

Основная специализация SEO

Каждый заказчик получит ряд преимуществ, а сейчас небольшая часть того что будет входить в SEO продвижение

1) Глубокий SEO аудит-анализ сайта, сравнение с конкурентами, анализ внутренних и внешних факторов, выдача рекомендаций по исправлению и исправление всех ошибок со скидкой.

Работы по SEO аудиту (кратко, за подробностями пишите): Все страницы сайта будут полностью проанализированы с технической и контентной точек зрения, выявлены все ошибки и недоработки, выданы подробные рекомендации по улучшению сайта.

Отчет по аудиту служит развернутым и четким планом работ по дальнейшей внутренней оптимизации, т.к. детальный анализ позволяет досконально изучить сайт, проверить все страницы на наличие где-либо битых ссылок, дублей контента, дублей мета тегов title, description, keywords, открытых исходящих ссылок, ошибок в коде страниц, уникальность контента, уникальность изображений, правильность размещения изображений и контента, отсутствия каких-либо важных элементов, наличие которых позволило бы существенно повысить эффективность работы сайта и т.д. Если обнаружены дубли мета тегов, либо же на каких-то страницах сайта они отсутствуют, будет прикреплен файл с информацией, на каких страницах и т.д.

Аналогично по битым ссылкам, по исходящим открытым к индексации ссылкам и т.д., если таковые будут обнаружены где-либо по сайту – это будет в доп. файлах помимо основного файла отчета. Таким образом, после проведения аудита будет четко очерчен объем работ по внутренней оптимизации вашего сайта, что и где нужно исправить, доработать, улучшить и т.д., чтобы сайт был в идеальном состоянии в плане SEO (или близком к идеальному). Основной отчет doc/pdf в среднем 150 стр (в зависимости от размера сайта и количества ошибок) стандартного шрифта с пояснениями, скринами, графиками, выводами и т.д. + до 15 файлов доп. отчетов с детальной информацией, на которую идут ссылки в основном отчете.

2) Глубокая и качественная ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ сайтов на любых CMS и без.

3) Грамотные SEO тексты на любые темы в короткие сроки по приемлемым ценам, в команде 3 копирайтера, выполняем большие объемы текстов, на оптовые заказы скидки. Учет последних алгоритмов поисковых систем при написании текстов и употреблении ключевых слов и правильное их вхождение.

4) Составление полных СЕМАНТИЧЕСКИХ ЯДЕР, грамотная группировка и кластеризация ключевых слов.

5) PPC. Контекстная реклама Директ и Adwords. Работа с объемными рекламными кампаниями.

6) Продвижение сайтов любых тематик и в любых регионах. Раскрутка сайтов по любому количеству запросов любой конкурентности.

Адекватные цены.

Реальные результаты работы в виде требуемых позиций сайта в оговоренные сроки.

Грамотный подбор ключевых слов для продвижения,

БЕСПЛАТНЫЙ ПОЛНЫЙ АУДИТ сайта при заказе продвижения сайта на сумму от 60т.р в мес.

7) Бесплатная внутренняя оптимизация сайта при заказе продвижения

8) SMM. Реклама/раскрутка в соц. сетях