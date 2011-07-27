Требуется нарисовать приличный дизайн для сайта веб студии. Прошу с ценами не перегибать.
- Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт10 лет назад
интересует прогон по трастовым сайтам. Кто что может предложить?Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна кроссбраузерная валидная верстка (динамика по ширине и высоте) Слоган в шапке будет анимационный PSD и gif вышлю на почту. Пример во вложенииHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется нарисовать дизайн для сайта-визитки. Тематика - помощь при получении различных лицензий.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется кроссбраузерная верстка PSD макета (см. во вложении). Цены и сроки знаю, по-этому буду выбирать исполнителя из реальных предложений. Без отзывов просьба не беспокоить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Здравствуйте! Нужно написать калькулятор госпошлин. Пример: http://www.mos-gorsud.ru/calculator/ ТЗ вышлю выбранному исполнителю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать фотогалерею и калькулятор расчета стоимости натяжных потолков. Предлагайте цены и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад