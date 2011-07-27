Webboy56

Евгений Webboy56

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета
Сотрудничеством довольна!
Очередной раз справилась с работой на ОТЛИЧНО! Рекомендую!
Ответный отзыв
Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Верстка дизайна
Все ок.
Сделала качественно и быстрее обещанного срока. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв