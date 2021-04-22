Весь спектр айти-услуг (создание сайтов, дизайн, маркетинг, SMM, тестирование)

Айти-компания Webcap Digitals на протяжении более 5 лет предоставляет комплексные услуги в сфере интернет-технологий и зарекомендовала себя как надежного партнера для зарубежного и рынка СНГ.

Наша команда WebCap Digitals помогает прогрессивным современным компаниям наращивать обороты и увеличивать прибыль от своей коммерческой деятельности посредством различных веб-решений.

WebCap Digitals – универсальная аутсорсинговая компания по разработке программного обеспечения, которая успешно трудится и развивается начиная с 2016 года. Мы создаем сайты, лендинги, веб-приложения и программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов.

У нас есть знания, навыки и опыт, чтобы превратить ваши идеи в работающее программное обеспечение и сделать ваш бизнес более быстрым и процветающим. Наше внимание к деталям, навыки общения и управления временем оказались полезными для различных проектов по разработке программного обеспечения и способствуют увеличению объема прибыли для бизнеса наших клиентов.

Мы рады предложить Вашему бизнесу следующие услуги:

Аудит ИТ-инфраструктуры. Анализ состояния ИТ-инфраструктуры предприятия с целью выявления возможных недостатков, существующих и потенциальных проблем, установить причины сбоев и повысить уровень безопасности ИТ-системы.

Разработка и сопровождение веб-сайтов. Мы предлагаем разработку дизайна и изготовление веб-сайтов любой сложности: от сайта визитки до большого корпоративного веб-сайта, и флеш-сайта.

Разработка мобильных приложений по Android и IOS. Разработаем приложение исходя из анализа Вашей целевой аудитории и её взаимодействия с мобильным приложением. Вы получите продукт в сочетании с самыми высокими тенденциями и новейшими технологиями.

UX/UI design.

Наша цель — сделать пользовательский интерфейс сайта максимально привлекательным, удобным и логически правильным.

Брендинг.

Создадим целостный образ и имидж Вашего продукта, востребованного потребителем. Продумываем коммуникацию и создаем айдентику, которая будет говорить о Вас одинаково везде – в Ваших презентациях, рекламе, соцсетях и на сайте.

Тестирование качества.

Обеспечиваем тестирование программного обеспечения на каждом этапе процесса разработки продукта. Начиная от этапа сбора требований и заканчивая внедрением и обслуживанием.

Маркетинг.

Мы предлагаем широкий спектр маркетинговых услуг: разработка и реализация маркетинговой стратегии, настройка таргетированной и контекстной рекламы, маркетинговые исследования и анализ, создание логотипа, фирменного стиля бренда. Мы всегда находим решение, которое поможет клиенту достичь поставленные цели.

Как происходит процесс работы: