Web компания

Накопив значительный опыт, работая в разнопрофильной IT-компании, летом 2015 года наша команда образовала

отдельную компанию, занимающуюся исключительно веб-разработками. Компания имеет в своем составе опытных IT-менеджеров, а также веб-программистов, веб-дизайнеров и SEO-оптимизаторов. Комплиментарность команды является залогом нашего успеха в реализуемых проектах.

﻿Каждый член команды является профессионалом в своей отрасли, что подтверждается соответствующими международными сертификатами и аттестатами. Наши корпоративные ценности заключаются в глубокой порядочности, ответственности и открытости перед

нашими клиентами. Мы несем ответственность за каждый разработанный

сайт! Наша миссия - обеспечить выполнение стратегических задач по информатизации Республики

Казахстан за счет разработки современных и удобных веб-сайтов по

доступной цене. Мы работаем с субъектами малого, среднего и крупного

бизнеса, а также с физическими лицами, находя индивидуальный подход к

каждому клиенту!