Webdzen
WebDzen это торговая марка состоящая из двух специалистов по 3d графике и созданию web сайтов.
Графика:
Мы умеем делать любое моделирование: интерьер, экстерьер, предметную визуализацию
А так же Анимацию и Динамику в Maya
Скульптурный в ZBrush
Web программирование:
Знаем PHP, MySQL, JavaSript, HTML, XML, XSLT, CSS
У нас свой движок который решает все современные проблемы по индексации сайта в интернете.
Портфолио
- Рулонные шторы502 просмотра
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
8 лет назад
Александр профессиональный исполнитель. Выполнил на 5+ достаточно сложный проект по визуализации рулонных штор и жалюзи. За разумную оплату, и в установленные мною сроки. Всегда на связи, легко и приятно общаться.
Ответный отзыв
Наталья отличный работодатель. Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 часов
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $500от 15 дней
#864