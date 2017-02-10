Webdzen

Александр Подлесный Webdzen

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Webdzen

WebDzen это торговая марка состоящая из двух специалистов по 3d графике и созданию web сайтов.

Графика:

Мы умеем делать любое моделирование: интерьер, экстерьер, предметную визуализацию

А так же Анимацию и Динамику в Maya

Скульптурный в ZBrush

Web программирование:

Знаем PHP, MySQL, JavaSript, HTML, XML, XSLT, CSS

У нас свой движок который решает все современные проблемы по индексации сайта в интернете.

Портфолио

Отзывы заказчиков

natuss_81
Наталья 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Визуализация рулонных штор и жалюзи
Александр профессиональный исполнитель. Выполнил на 5+ достаточно сложный проект по визуализации рулонных штор и жалюзи. За разумную оплату, и в установленные мною сроки. Всегда на связи, легко и приятно общаться.
Наталья отличный работодатель. Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 часов
#448
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $500от 15 дней
#864