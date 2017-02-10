Webdzen

WebDzen это торговая марка состоящая из двух специалистов по 3d графике и созданию web сайтов.

Графика:

Мы умеем делать любое моделирование: интерьер, экстерьер, предметную визуализацию

А так же Анимацию и Динамику в Maya

Скульптурный в ZBrush

Web программирование:

Знаем PHP, MySQL, JavaSript, HTML, XML, XSLT, CSS

У нас свой движок который решает все современные проблемы по индексации сайта в интернете.