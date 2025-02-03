Веб-разработчик | SMM-специалист

Здравствуйте! Меня зовут Азиз. Я занимаюсь разработкой сайтов более 3 лет. Могу создать сайты для блог, интернет-магазин, недвижимости, онлайн-обучение, портфолио, транспортные услуги и другие.

Мои навыки:

- Разработка сайта на Tilda, WordPress.

- Разработка сайт интернет-магазин на InSales, OpenCart, Shopify, WooCommerce.

- Дизайн сайта.

- SEO-оптимизация сайта.

- Социальные сети (Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram, Twitter, YouTube).

- Маркетплейсы (Amazon, eBay, Etsy).

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!