Веб-разработчик | SMM-специалист
Здравствуйте! Меня зовут Азиз. Я занимаюсь разработкой сайтов более 3 лет. Могу создать сайты для блог, интернет-магазин, недвижимости, онлайн-обучение, портфолио, транспортные услуги и другие.
Мои навыки:
- Разработка сайта на Tilda, WordPress.
- Разработка сайт интернет-магазин на InSales, OpenCart, Shopify, WooCommerce.
- Дизайн сайта.
- SEO-оптимизация сайта.
- Социальные сети (Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram, Twitter, YouTube).
- Маркетплейсы (Amazon, eBay, Etsy).
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- Сайт для туристического агентства на WordPressнет просмотров
- Shopify - дизайн сайта для дом и сад13 просмотров
- Photoshop - макет сайта для интернет-магазин53 просмотра
- Сайт для IT сфера на WordPress41 просмотр
- Сайт для сельское хозяйство на WordPress48 просмотров
- Сайт для логистика на WordPress42 просмотра