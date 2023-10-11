Пассивный фрилансер.
Занятость:
1. Расшифровка аудиозаписи в текст.
2.рерайтер.
3.копирайтер.
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— как расшифровщик: перевожу информацию из аудио формата в текстовый накопитель информации. Подхожу к работе ответственно. Количество работы может быть относительно разным.
—как рерайтер: отформатирую текст в более доступную и приятную для прочтения форму. С проверкой на плагиат работать легче и комфортнее, поэтому пользуюсь им для выявления незначительных ошибочек. В таком виде текст будет содержать меньше воды и большее количество информации.
—как копирайтер: напишу яркий и интересный материал для маркетинга, рекламирования ваших товаров и их активного продвижения. Слоганы, тексты сайтов становятся очень интересными и глубокими для прочтения.
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Милая девушка. Можно просто Катя) Напишу для вас качественные тексты.