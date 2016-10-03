В связи с участившимися в последнее время случаями мошенничества, я не опубликовываю свои контактные данные здесь ввиду возможного последующего обмана мошенниками.
Поэтому прошу писать в ЛС тут на веблансере либо на e-mail: [email protected]
Skype через ЛС или почту.
-Подбор ключей
-Поиск и работа с копирайтерами
-Подбор копирайтеров по узкоспециализированные темы
-Работа с биржами копирайта
-Контент менеджмент 8 сайтов с посещаемостью 50.000 пользователей в сутки
-Работа вбольшей степени с 1C Bitrix, Joomla, Wordpress, DLE а аткже CMS Drupal, Modx.
-Внутренняя оптимизация сайтов:
Теги, заголовки, перелинковка, различные вхождения ключевиков
-Есть опыт работы с GoGetLinks и Myralinks, покупка анкорных и безанкорных ссылок. Продажа ссылок и написание под них статей.