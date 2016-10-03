Контент-менеджер

В связи с участившимися в последнее время случаями мошенничества, я не опубликовываю свои контактные данные здесь ввиду возможного последующего обмана мошенниками.

Поэтому прошу писать в ЛС тут на веблансере либо на e-mail: [email protected]

Skype через ЛС или почту.

-Подбор ключей

-Поиск и работа с копирайтерами

-Подбор копирайтеров по узкоспециализированные темы

-Работа с биржами копирайта

-Контент менеджмент 8 сайтов с посещаемостью 50.000 пользователей в сутки

-Работа вбольшей степени с 1C Bitrix, Joomla, Wordpress, DLE а аткже CMS Drupal, Modx.

-Внутренняя оптимизация сайтов:

Теги, заголовки, перелинковка, различные вхождения ключевиков

-Есть опыт работы с GoGetLinks и Myralinks, покупка анкорных и безанкорных ссылок. Продажа ссылок и написание под них статей.