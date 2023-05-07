Андрей Федчук Webmaster911Webmaster911
WEB программист, верстальщик, web-дизайнер, разработчик программного обеспечения либо другая работа , связанная c созданием сайтов. Около 5 лет увлекаюсь сайтостроением и до сих пор совершенствуюсь в данном
направлении. Есть сертификат программиста РНР и MySQL–окончил курсы в конце 2015года. Хорошо знаю HTML5, CSS, JavaScrypt, Yii2, Wordpress, jquery, bootstrap,Opencart, PrestaShop, Bitrix24,Devel Studio, Devel Next, Visual Studio, Corel Draw,illustrator,Photoshop и др.
Веб-дизайнер. Сайты-визитки, интернет-магазины, Landing page, сайты-портфолио, корпоративные сайты. Создание веб-дизайна в категориях:
- сайты-визитки;
- интернет-магазины;
- landing page;
- сайты-портфолио;
- промо-сайты;
- корпоративные сайты;
Стартовые расценки:
Дизайн главной страницы от 4000р., дизайн внутренней страницы от 1500р.
Дизайн лендинга от 5000р.
Правила работы со мной:
- Способы оплаты: Webmoney, Яндекс Деньги, карты mastercard/visa, paypal.
- Бесплатные тестовые задания не выполняю. Чтобы оценить мой уровень достаточно сделать минимальный заказ.
- Работаю только по предоплате 50% или через безопасную сделку.
- Я предоставляю и, соответственно, оцениваю только 1 макет дизайна (если другие условия не были обговорены дополнительно до начала работ).
Заказывая два дизайна одновременно, вы получаете скидку 20%.
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