В мире web-разработки около 3 лет

WEB программист, верстальщик, web-дизайнер, разработчик программного обеспечения либо другая работа , связанная c созданием сайтов. Около 5 лет увлекаюсь сайтостроением и до сих пор совершенствуюсь в данном

направлении. Есть сертификат программиста РНР и MySQL–окончил курсы в конце 2015года. Хорошо знаю HTML5, CSS, JavaScrypt, Yii2, Wordpress, jquery, bootstrap,Opencart, PrestaShop, Bitrix24,Devel Studio, Devel Next, Visual Studio, Corel Draw,illustrator,Photoshop и др.

Веб-дизайнер. Сайты-визитки, интернет-магазины, Landing page, сайты-портфолио, корпоративные сайты. Создание веб-дизайна в категориях:

- сайты-визитки;

- интернет-магазины;

- landing page;

- сайты-портфолио;

- промо-сайты;

- корпоративные сайты;

Стартовые расценки:

Дизайн главной страницы от 4000р., дизайн внутренней страницы от 1500р.

Дизайн лендинга от 5000р.

Правила работы со мной:

Способы оплаты: Webmoney, Яндекс Деньги, карты mastercard/visa, paypal.

Бесплатные тестовые задания не выполняю. Чтобы оценить мой уровень достаточно сделать минимальный заказ.

Работаю только по предоплате 50% или через безопасную сделку.

Я предоставляю и, соответственно, оцениваю только 1 макет дизайна (если другие условия не были обговорены дополнительно до начала работ).

Заказывая два дизайна одновременно, вы получаете скидку 20%.