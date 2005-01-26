Соколов Даниил WebmasterdaniilWebmasterdaniil
18 летРоссия/Йошкар-Ола
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивная верстка сайтов по всем стандартам.
Приветствую!
Меня зовут Даниил. Я занимаюсь версткой сайтов. Опыт верстке больше года.
На выходе вы получите полностью адаптивную и кроссбраузерную верстку, по всем правилам и стандартам
Гарантирую правки даже после сдачи проекта.
Есть опыт работы с CMS WordPress.
Умения и навыки:
- HTML
- CSS(SCSS)
- JS
- Flexbox / Grid
- Adaptive / Responsive
Телеграмм: webmasterdaniil
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Я против войны в Украине!