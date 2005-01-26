Webmasterdaniil

Соколов Даниил Webmasterdaniil

 
18 летРоссия/Йошкар-Ола
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивная верстка сайтов по всем стандартам.

Приветствую!

Меня зовут Даниил. Я занимаюсь версткой сайтов. Опыт верстке больше года.

На выходе вы получите полностью адаптивную и кроссбраузерную верстку, по всем правилам и стандартам

Гарантирую правки даже после сдачи проекта.

Есть опыт работы с CMS WordPress.

Умения и навыки:

  • HTML
  • CSS(SCSS)
  • JS
  • Flexbox / Grid
  • Adaptive / Responsive

Связаться со мной:

Телеграмм: webmasterdaniil

[email protected]

Сайт портфолио

WordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSSCSS