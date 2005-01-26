Адаптивная верстка сайтов по всем стандартам.

Приветствую!

Меня зовут Даниил. Я занимаюсь версткой сайтов. Опыт верстке больше года.

На выходе вы получите полностью адаптивную и кроссбраузерную верстку, по всем правилам и стандартам

Гарантирую правки даже после сдачи проекта.

Есть опыт работы с CMS WordPress.

Умения и навыки:

HTML

CSS(SCSS)

JS

Flexbox / Grid

Adaptive / Responsive

Телеграмм: webmasterdaniil

[email protected]

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