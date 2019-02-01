Webmasterskaya

Web developer, Webmasterз 02.2019 по нині (3 роки 7 місяців)
Partizan Security LLC, Київ (Системи безпеки та відеоспостереження)♦ Адміністрування, налаштування та супровід сайтів компанії на CMS WordPress / WooCommerce, Joomla, Shopify;
♦ Розробка веб-сайтів компанії та створення цільових сторінок;
♦ Поліпшення роботи сайтів, розробка та впровадження додаткового функціоналу і плагінів;
♦ Оновлення контенту сайтів компанії.
Webmaster, System administrator, Content managerз 02.2017 по 01.2019 (1 рік 11 місяців)
Тайр-Ленд, інтернет-магазин автотоварів, СТО, автомийка, Київ (Продаж запчастин та автотоварів, автосервіс)♦ Підтримка та адміністрування сайтів компанії (CMS OpenCart, Magic CMS, WordPress), доповнення їх контентом: підготовка банерів, текстових та фотоматеріалів, оновлення цін;
♦ Покращення роботи сайтів, розробка і впровадження додаткового функціоналу;
♦ Розробка веб-сайту, створення теми та її впровадження;
♦ Створення, супровід та просування сторінок компанії в соціальних мережах;
♦ Адміністрування та обслуговування парку комп'ютерної техніки, встановлення та налаштування операційних систем і програм♦ Підготовка контенту (фото- та текстових матеріалів) та оновлення інформації на сайтах;
♦ Розробка та просування сайтів;
♦ Кастомізація тем WordPress;
♦ Створення та просування сторінок в соціальних мережах;
♦ Рерайтинг, копірайтинг, SEO копірайтинг.
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Професійні та інші навички
- Навички роботи з комп’ютером
Впевнений користувач ПК:
— Глибокі знання MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
— Розвинені навички роботи в Інтернеті (пошукові системи, браузери, поштові клієнти)
— Графічні редактори Figma, Adobe Photoshop та інші пакети
— Встановлення, налаштування OC Windows, LAN
Створення та адміністрування сайтів:
— БагаторІчний досвід в розробці та керуванні сайтами на CMS WordPress/WooCommerce та інших;
— Глибоке розуміння принципів інтернет маркетингу та реклами, SEO, контекстної та банерної реклами
— Робота з Google AdWords, Google Analytics
- HTML, CSS (7 років досвіду)
- JavaScript, Bootstrap, jQuery (5 років досвіду)
- PHP, MySQL (3 роки досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
Середній, використовую в даний час.
Середній, використовую в даний час