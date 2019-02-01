Webmasterskaya

Богдан Webmasterskaya

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Webmaster

Web developer, Webmaster

з 02.2019 по нині (3 роки 7 місяців)

Partizan Security LLC, Київ (Системи безпеки та відеоспостереження)♦ Адміністрування, налаштування та супровід сайтів компанії на CMS WordPress / WooCommerce, Joomla, Shopify;

♦ Розробка веб-сайтів компанії та створення цільових сторінок;

♦ Поліпшення роботи сайтів, розробка та впровадження додаткового функціоналу і плагінів;

♦ Оновлення контенту сайтів компанії.

Webmaster, System administrator, Content manager

з 02.2017 по 01.2019 (1 рік 11 місяців)

Тайр-Ленд, інтернет-магазин автотоварів, СТО, автомийка, Київ (Продаж запчастин та автотоварів, автосервіс)♦ Підтримка та адміністрування сайтів компанії (CMS OpenCart, Magic CMS, WordPress), доповнення їх контентом: підготовка банерів, текстових та фотоматеріалів, оновлення цін;

♦ Покращення роботи сайтів, розробка і впровадження додаткового функціоналу;

♦ Розробка веб-сайту, створення теми та її впровадження;

♦ Створення, супровід та просування сторінок компанії в соціальних мережах;

♦ Адміністрування та обслуговування парку комп'ютерної техніки, встановлення та налаштування операційних систем і програм♦ Підготовка контенту (фото- та текстових матеріалів) та оновлення інформації на сайтах;

♦ Розробка та просування сайтів;

♦ Кастомізація тем WordPress;

♦ Створення та просування сторінок в соціальних мережах;

♦ Рерайтинг, копірайтинг, SEO копірайтинг.

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Професійні та інші навички

  • Навички роботи з комп’ютером

    Впевнений користувач ПК:

    — Глибокі знання MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

    — Розвинені навички роботи в Інтернеті (пошукові системи, браузери, поштові клієнти)

    — Графічні редактори Figma, Adobe Photoshop та інші пакети

    — Встановлення, налаштування OC Windows, LAN

    Створення та адміністрування сайтів:

    — БагаторІчний досвід в розробці та керуванні сайтами на CMS WordPress/WooCommerce та інших;

    — Глибоке розуміння принципів інтернет маркетингу та реклами, SEO, контекстної та банерної реклами

    — Робота з Google AdWords, Google Analytics

  • HTML, CSS (7 років досвіду)

    • Просунутий, використовую в даний час.

  • JavaScript, Bootstrap, jQuery (5 років досвіду)

    • Середній, використовую в даний час.

  • PHP, MySQL (3 роки досвіду)

    • Середній, використовую в даний час