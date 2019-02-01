Webmasterskaya

Webmaster

Web developer, Webmaster

з 02.2019 по нині (3 роки 7 місяців)

Partizan Security LLC, Київ (Системи безпеки та відеоспостереження)♦ Адміністрування, налаштування та супровід сайтів компанії на CMS WordPress / WooCommerce, Joomla, Shopify;

♦ Розробка веб-сайтів компанії та створення цільових сторінок;

♦ Поліпшення роботи сайтів, розробка та впровадження додаткового функціоналу і плагінів;

♦ Оновлення контенту сайтів компанії.

Webmaster, System administrator, Content manager

з 02.2017 по 01.2019 (1 рік 11 місяців)

Тайр-Ленд, інтернет-магазин автотоварів, СТО, автомийка, Київ (Продаж запчастин та автотоварів, автосервіс)♦ Підтримка та адміністрування сайтів компанії (CMS OpenCart, Magic CMS, WordPress), доповнення їх контентом: підготовка банерів, текстових та фотоматеріалів, оновлення цін;

♦ Покращення роботи сайтів, розробка і впровадження додаткового функціоналу;

♦ Розробка веб-сайту, створення теми та її впровадження;

♦ Створення, супровід та просування сторінок компанії в соціальних мережах;

♦ Адміністрування та обслуговування парку комп'ютерної техніки, встановлення та налаштування операційних систем і програм♦ Підготовка контенту (фото- та текстових матеріалів) та оновлення інформації на сайтах;

♦ Розробка та просування сайтів;

♦ Кастомізація тем WordPress;

♦ Створення та просування сторінок в соціальних мережах;

♦ Рерайтинг, копірайтинг, SEO копірайтинг.

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Професійні та інші навички