Webmastorow

Разработка сайтов под ключ, верстка и доработки

Частный вебмастер, занимаюсь разработкой сайтов как с нуля под ключ, так и доработкой отдельных этапов разработки. Имею опыт работы с CMS 1С Битрикс управление сайтом и Tilda.Охотно берусь за верстку и натяжку на Битрикс. Владею навыками по разработке современного графического дизайна топового уровня, знаю и применяю: Adobe Photoshop, Figma, SVG, инфографику, технический дизайн.Верстаю по методологии БЭМ с применением SASS, заказчику при передаче исходников прилагаю минифицированные файлы стилей и js. Разбираюсь в СЕО и скоростной оптимизации сайтов. Есть опыт в создании и сопровождении рекламных кампаний.При общении с заказчиком предпочтение отдаю соцсети Telegramm, с понимаем отношусь к "хотелкам" заказчика))) На связи с заказчиком 24/7