WebsterWhite

Приветствую! Меня зовут Алексей, Я дизайнер, видеомонтажер и веб разработчик с 3х летним стажем работы. Берусь за заказы средней и высокой сложности.

Занимаюсь:

■ Дизайном:

▪︎Логотипов

▪︎Визиток

▪︎Баннеров

▪︎Сайтов

▪︎YT каналов, групп VK, Facebook и др.

■ А также:

▪︎Обработкой фотографий

▪︎Видеомонтажом, созданием интро

▪︎Вёрсткой

》》Созданием сайтов под ключ

Работаю в первую очередь на качество, дорожу каждым заказчиком. Готов учитывать ваши требования, и создавать то, что нужно Вам.