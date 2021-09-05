WebsterWhite

Приветствую! Меня зовут Алексей, Я дизайнер, видеомонтажер и веб разработчик с 3х летним стажем работы. Берусь за заказы средней и высокой сложности.
Занимаюсь:
■ Дизайном:
▪︎Логотипов
▪︎Визиток
▪︎Баннеров
▪︎Сайтов
▪︎YT каналов, групп VK, Facebook и др.
■ А также:
▪︎Обработкой фотографий
▪︎Видеомонтажом, созданием интро
▪︎Вёрсткой
》》Созданием сайтов под ключ
Работаю в первую очередь на качество, дорожу каждым заказчиком. Готов учитывать ваши требования, и создавать то, что нужно Вам.
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