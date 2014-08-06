Переводчик-фрилансер

Перевод с английского на русский, с русского на английский, с немецкого на русский, с эсперанто на русский.

Устный последовательный перевод, перевод с листа.

Письменный перевод документов, справок (паспортные данные, справка с места учебы, работы, банковские реквизиты, свидетельство о рождении и пр.); перевод текстов (художественных, научных, научно-популярных, информационных (брошюры и пр.), публицистических и др.), перевод писем, бытовой и деловой переписки.