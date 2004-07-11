Готов к работе

"﻿Решаю задачи клиента, а не лезу к нему в карман"

 Обо мне:

Бдем честны, мало кому интересно это читать.

Я веду свой блог, в нём я рассказываю новичкам свой путь в программировании и делюсь ценной информацией, такой как: различные шпаргалки, способы обучения и закрепления полученных знаний и просто выкладываю примеры работ.

Долгое время работал только на себя, и решил попробовать себя в фрилансе, мне важен опыт и только по этой причине гарантирую полный возврат средств.

 Способы связи:

Почему именно я?

Я предоставляю все нужные гарантии (список приведён ниже).

(список приведён ниже). Я вдохновляюсь чистотой кода и всегда стараюсь сделать код максимально качественным , ведь ничто не радует сильнее, чем чувство законченности проекта и понимания, что всё сделано качественно.

, ведь ничто не радует сильнее, чем чувство законченности проекта и понимания, что всё сделано качественно. Работаю с методологией BEM

Гарантии:

В течении недели после сдачи мною проекта (отправления архива), по необходимости бесплатно исправлю все пропущенные мною ошибки.

Технологии:

html5, css3, javascript.

То что не касается web-разработки: java, c#.

 Род деятельности: