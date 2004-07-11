Готов к работе
"Решаю задачи клиента, а не лезу к нему в карман"
Обо мне:
Бдем честны, мало кому интересно это читать.
Я веду свой блог, в нём я рассказываю новичкам свой путь в программировании и делюсь ценной информацией, такой как: различные шпаргалки, способы обучения и закрепления полученных знаний и просто выкладываю примеры работ.
Долгое время работал только на себя, и решил попробовать себя в фрилансе, мне важен опыт и только по этой причине гарантирую полный возврат средств.
Способы связи:
- Почта: [email protected]
- GitHub:
- Я предоставляю все нужные гарантии (список приведён ниже).
- Я вдохновляюсь чистотой кода и всегда стараюсь сделать код максимально качественным, ведь ничто не радует сильнее, чем чувство законченности проекта и понимания, что всё сделано качественно.
- Работаю с методологией BEM
- В течении недели после сдачи мною проекта (отправления архива), по необходимости бесплатно исправлю все пропущенные мною ошибки.
То что не касается web-разработки: java, c#.
Род деятельности:
- Вёрстка по макету - воплощаю в жизнь ваши задумки!
- Адаптивность сайта - зачем делать несколько страниц, если можно сделать адаптивность и не тратить лишние деньги?
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вёрстка по макету32 просмотра