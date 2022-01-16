Копирайтер

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Кирилл.

У меня есть большой опыт в копирайтинге, а именно в написании информационных статей, постов для социальных сетей, статей для сайтов.

Также сделаю транскрибацию любых аудио-, видеозаписей, структурирую текст.

Отношусь к работе с полной ответственностью. Если вы будете сотрудничать со мной, можете быть уверены, что работа будет выполнена в высоком качестве, в срок и полностью соответствовать требованиям ТЗ.

Пишу только уникальные статьи.

Тематики:

Информационные технологии, медицина, недвижимость, законодательство, бизнес, ремонт автомобилей и многие другие темы.

Можете ознакомиться с моим портфолио:

https://docs.google.com/document/d/11V92xiogVCc1IHO86tt9DT-viqUZjxcXvBJLg55uJxQ/edit?usp=sharing

Обращайтесь за заказами, буду рад долгосрочному и разовому сотрудничеству.