Weronika28

Сделаю качественный рерайт!

Знания и навыки:

- уверенный пользователь ПК ( Windows, Microsoft Officce , Internet );

- вычитывание и корректировка текстов с целью устранения стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок;

- умение работать с оргтехникой;

- высокая скорость печати.

Дополнительная информация:

Работоспособность, усидчивость, внимательность,

пунктуальность, организованность, ответственность,

исполнительность, коммуникабельность, энергичность,

грамотность, честность.

Со всей серьёзностью отношусь к выполнению работы.