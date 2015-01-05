Weronika28

Сделаю качественный рерайт!
Знания и навыки:
- уверенный пользователь ПК ( Windows, Microsoft Officce , Internet );
- вычитывание и корректировка текстов с целью устранения стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок;
- умение работать с оргтехникой;
- высокая скорость печати.
Дополнительная информация:
Работоспособность, усидчивость, внимательность,
пунктуальность, организованность, ответственность,
исполнительность, коммуникабельность, энергичность,
грамотность, честность.
Со всей серьёзностью отношусь к выполнению работы.
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