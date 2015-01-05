Weronika28

Вероника Weronika28

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сделаю качественный рерайт!

Знания и навыки:

   -  уверенный  пользователь ПК  ( Windows,  Microsoft  Officce ,   Internet );

   -  вычитывание  и  корректировка   текстов  с  целью  устранения   стилистических,  орфографических  и  пунктуационных  ошибок;

   -  умение  работать  с  оргтехникой;

   -  высокая  скорость  печати.

Дополнительная  информация:

      Работоспособность,  усидчивость,  внимательность,

  пунктуальность,  организованность,  ответственность,

  исполнительность,  коммуникабельность,  энергичность,

  грамотность,  честность.

     Со всей  серьёзностью  отношусь  к  выполнению  работы.