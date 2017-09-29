Создание макетов для Ваших сайтов (интернет магазины, лендинги, информационные сайты), разработка логотипов.
Стоимость/сроки обработки заказа:
1 макет по одному проекту (1 на выходе):
- 5000 рублей (5-7 дней)
3 макета по одному проекту (1 на выходе):
- 10 000 рублей. (7-10 дней)
5 макетов по одному проекту (1 на выходе):
20 000 рублей (15-20 дней)
Стоимость разработки логотипа:
1 вариант (1 на выходе): 1 000 рублей (3-4 дня)
3 варианта (2 на выходе): 1 600 рублей (5-7 дней)
5 вариантов (4 на выходе): 2 5000 (7-10 дней)
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