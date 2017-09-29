WestHill

Алексей WestHill

 
29 летРоссия/Владимир
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Создание макетов для Ваших сайтов (интернет магазины, лендинги, информационные сайты), разработка логотипов. 

Стоимость/сроки обработки заказа:

1 макет по одному проекту (1 на выходе):

- 5000 рублей (5-7 дней)

3 макета по одному проекту (1 на выходе):

- 10 000 рублей. (7-10 дней)

5 макетов по одному проекту (1 на выходе):

20 000 рублей (15-20 дней)

Стоимость разработки логотипа:

1 вариант (1 на выходе): 1 000 рублей (3-4 дня)

3 варианта (2 на выходе): 1 600 рублей (5-7 дней)

5 вариантов (4 на выходе): 2 5000 (7-10 дней)