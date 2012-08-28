Westbound

Андрей Матвеев Westbound

 
35 летРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программист 1С, переводчик

1. Основное высшее образование (2005-2011)

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), г. Самара.

Специальность: инженер-программист.

2. Дополнительное высшее образование (2008-2012)

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), г. Самара.

Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

3. Работа

2010-2011 - ЗАО "Объединенная страховая компания". Должность: старший инженер-программист 1С

2011-2012 - ЗАО "Объединенная страховая компания". Должность: ведущий инженер-программист 1С

Переводы
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