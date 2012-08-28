Программист 1С, переводчик
1. Основное высшее образование (2005-2011)
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), г. Самара.
Специальность: инженер-программист.
2. Дополнительное высшее образование (2008-2012)
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), г. Самара.
Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
3. Работа
2010-2011 - ЗАО "Объединенная страховая компания". Должность: старший инженер-программист 1С
2011-2012 - ЗАО "Объединенная страховая компания". Должность: ведущий инженер-программист 1С
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