WesternDream

Rudenok Irina WesternDreamWesternDream
Образование:
1. СПбГУ, факультет журналистики, профессиональная переподготовка по направлению "Реклама и связи с общественностью"
2. СПбГУ, факультет филологии и искусств, теория перевода и межъязыковая коммуникация, магистр
3. СПбГУ, факультет филологии и искусств, отделение английской филологии и перевода, специалист, диплом с отличием
Дополнительное образование:
Учебный центр А.Ф.Конто, курс по рекламе и PR
Опыт работы:
Период работы: Апрель 2008 – декабрь 2008
Компания: ООО «БКТ-Сервис» (ЦБП)
Должность: менеджер- переводчик
Обязанности: - перевод деловой переписки, контрактов, предложений, технической документации;
- последовательный и синхронный перевод на презентациях, переговорах, во время телефонных переговоров;
- сопровождение в поездках на предприятия, помощь во взаимодействии между иностранными партнерами и российскими специалистами;
- оптимизация коммуникативного процесса;
- позиционирование компании на рынке, составление рекламной и PR кампании, медиапланирование, написание рекламных статей и пресс-релизов, создание рекламных печатных материалов, подготовка и участие в международной выставке ПапФор 2008, создание англоязычного контента сайта.
Период работы: апрель 2007 – по н.в.
Компания: ОАО «КИТ Фортис Инвестментс» (Asset management company)
Должность: внештатный переводчик
Период работы: апрель 2007 – август 2008
Компания: студия Велес
Должность: внештатный переводчик
Период работы: апрель 2007 – сентябрь 2008
Компания: ОАО Транстех (агентство переводов)
Должность: внештатный переводчик
Период работы: Сентябрь 2007 – апрель 2008
Компания: ОАО «КИТ Фортис Инвестментс» (Asset management company)
Должность: переводчик
Обязанности: -письменный перевод контрактов, другой юридической документации, деловой переписки, аналитических, информационных и других текстов для различных отделов компании, презентаций;
-устный последовательный перевод на собраниях, презентациях;
-синхронный перевод;
-создание единой переводческой базы.
Период работы: Январь 2003-апрель 2007
Компания: OOO «ТерриКон» (погрузочная техника)
Должность: Внештатный переводчик
Обязанности: -перевод контрактов, деловой переписки;
-перевод инструкций, руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию погрузочной техники.
Профессиональные навыки:
- последовательный, синхронный перевод;
- высокий уровень владения русской и английской речью и умение конструктивно выражать мысли;
- поиск и обработка информации из различных источников;
- богатый опыт общения с иностранными партнерами, а также поддержания взаимопонимания между представителями разных культур;
- перевод по темам: машиностроение, электротехника, теплоэнергетика, контрактная документация (договоры, агентские соглашения, арендные и лизинговые документы), ТЗ логистика, целлюлозно-бумажная промышленность, финансово-инвестиционные документы (не бухгалтерия), маркетинг, аналитика, пресс-релизы и рекламные материалы, химия, инструкции по применению, экология, погрузочная техника (вилочные погрузчики), художественная литература и др.
- знание ПК: Word‚ Excel‚ Outlook‚ Bat‚ Explorer‚ Trados, Power Point.