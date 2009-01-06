WesternDream

Профессиональный переводчик (СПбГУ, фак-т филологии и искусств)

Образование:

1. СПбГУ, факультет журналистики, профессиональная переподготовка по направлению "Реклама и связи с общественностью"

2. СПбГУ, факультет филологии и искусств, теория перевода и межъязыковая коммуникация, магистр

3. СПбГУ, факультет филологии и искусств, отделение английской филологии и перевода, специалист, диплом с отличием

Дополнительное образование:

Учебный центр А.Ф.Конто, курс по рекламе и PR

Опыт работы:

Период работы: Апрель 2008 – декабрь 2008

Компания: ООО «БКТ-Сервис» (ЦБП)

Должность: менеджер- переводчик

Обязанности: - перевод деловой переписки, контрактов, предложений, технической документации;

- последовательный и синхронный перевод на презентациях, переговорах, во время телефонных переговоров;

- сопровождение в поездках на предприятия, помощь во взаимодействии между иностранными партнерами и российскими специалистами;

- оптимизация коммуникативного процесса;

- позиционирование компании на рынке, составление рекламной и PR кампании, медиапланирование, написание рекламных статей и пресс-релизов, создание рекламных печатных материалов, подготовка и участие в международной выставке ПапФор 2008, создание англоязычного контента сайта.

Период работы: апрель 2007 – по н.в.

Компания: ОАО «КИТ Фортис Инвестментс» (Asset management company)

Должность: внештатный переводчик

Период работы: апрель 2007 – август 2008

Компания: студия Велес

Должность: внештатный переводчик

Период работы: апрель 2007 – сентябрь 2008

Компания: ОАО Транстех (агентство переводов)

Должность: внештатный переводчик

Период работы: Сентябрь 2007 – апрель 2008

Компания: ОАО «КИТ Фортис Инвестментс» (Asset management company)

Должность: переводчик

Обязанности: -письменный перевод контрактов, другой юридической документации, деловой переписки, аналитических, информационных и других текстов для различных отделов компании, презентаций;

-устный последовательный перевод на собраниях, презентациях;

-синхронный перевод;

-создание единой переводческой базы.

Период работы: Январь 2003-апрель 2007

Компания: OOO «ТерриКон» (погрузочная техника)

Должность: Внештатный переводчик

Обязанности: -перевод контрактов, деловой переписки;

-перевод инструкций, руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию погрузочной техники.

Профессиональные навыки:

- последовательный, синхронный перевод;

- высокий уровень владения русской и английской речью и умение конструктивно выражать мысли;

- поиск и обработка информации из различных источников;

- богатый опыт общения с иностранными партнерами, а также поддержания взаимопонимания между представителями разных культур;

- перевод по темам: машиностроение, электротехника, теплоэнергетика, контрактная документация (договоры, агентские соглашения, арендные и лизинговые документы), ТЗ логистика, целлюлозно-бумажная промышленность, финансово-инвестиционные документы (не бухгалтерия), маркетинг, аналитика, пресс-релизы и рекламные материалы, химия, инструкции по применению, экология, погрузочная техника (вилочные погрузчики), художественная литература и др.

- знание ПК: Word‚ Excel‚ Outlook‚ Bat‚ Explorer‚ Trados, Power Point.