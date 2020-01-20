WestvordDesign

Юлия WestvordDesignWestvordDesign
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер интерьера, визуализатор
Резюме-портфолио с работами по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1saD2kSIMt80lTVEzNOABNIhS8m7eYlzO/view
-образование по направлению Архитектура
-нет опыта работы в сфере дизайна интерьера
-визуализация в программах: интерьер 3ds MAX 2018 + V ray, экстерьер: Lumion 8
-навыки владения программами: AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop
*более подробная информация и примеры работ в портфолио по ссылке
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