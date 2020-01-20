WestvordDesign

Дизайнер интерьера, визуализатор

Резюме-портфолио с работами по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1saD2kSIMt80lTVEzNOABNIhS8m7eYlzO/view

-образование по направлению Архитектура

-нет опыта работы в сфере дизайна интерьера

-визуализация в программах: интерьер 3ds MAX 2018 + V ray, экстерьер: Lumion 8

-навыки владения программами: AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop

*более подробная информация и примеры работ в портфолио по ссылке