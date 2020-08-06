What_1s_Love

Владислав Карамов What_1s_LoveWhat_1s_Love
23 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет, меня зовут Влад, я UI / UX и дизайнер, специализирующийся на разработке современных веб-страниц.
Моя философия дизайна основана на:
✅ Грамотном юзабилити
✅ Красоте, интуитивности и простоте дизайна
✅ Строгих правилах типографики
Мои навыки веб-дизайна:
Я опытный веб-дизайнер, создавший для своих клиентов более 30+ дизайнов сайтов.
Итак, какие инструменты использую:
1️⃣ Adobe CC (Photoshop, Illustrator, After Effects, Animate, Premiere)
2️⃣ Figma
3️⃣ Blender
4️⃣ Sony Vegas
5️⃣ PaintTool SAI
Другие скиллы:
✅ Logo design
✅ Print design
✅ Audio and video editing
✅ Html/css
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