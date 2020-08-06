What_1s_Love

Привет, меня зовут Влад, я UI / UX и дизайнер, специализирующийся на разработке современных веб-страниц.

Моя философия дизайна основана на:

✅ Грамотном юзабилити

✅ Красоте, интуитивности и простоте дизайна

✅ Строгих правилах типографики

Мои навыки веб-дизайна:

Я опытный веб-дизайнер, создавший для своих клиентов более 30+ дизайнов сайтов.

Итак, какие инструменты использую:

1️⃣ Adobe CC (Photoshop, Illustrator, After Effects, Animate, Premiere)

2️⃣ Figma

3️⃣ Blender

4️⃣ Sony Vegas

5️⃣ PaintTool SAI

Другие скиллы:

✅ Logo design

✅ Print design

✅ Audio and video editing

✅ Html/css

Спасибо, что прочитали мой профиль. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть вопросы