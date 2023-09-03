Давайте сразу к делу...)

Привет!

Я начинающий WEB-верстальщик, который стремится к совершенству.

Мои сильные стороны, это: качество выполнения, внимательность, честность.

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Предпочитаю использовать в работе: html, css, библиотеки js.

Знаю, умею, практикую: