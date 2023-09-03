Давайте сразу к делу...)
Привет!
Я начинающий WEB-верстальщик, который стремится к совершенству.
Мои сильные стороны, это: качество выполнения, внимательность, честность.
- - - - -
Предпочитаю использовать в работе: html, css, библиотеки js.
Знаю, умею, практикую:
Pixel Perfect
Адаптивная
Отзывчивая
Кроссбраузерная верстка
CSS анимация
Bootstrap
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивный сайт с использованием Bootstrapнет просмотров
- Desktop версия сайта отелей (учебный макет)нет просмотров