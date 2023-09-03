Wheeljack

Виктор Курзаев Wheeljack

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Давайте сразу к делу...)

Привет!
Я начинающий WEB-верстальщик, который стремится к совершенству.
Мои сильные стороны, это: качество выполнения, внимательность, честность.
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Предпочитаю использовать в работе: html, css, библиотеки js.
Знаю, умею, практикую:

  • Pixel Perfect

  • Адаптивная

  • Отзывчивая

  • Кроссбраузерная верстка

  • CSS анимация

  • Bootstrap