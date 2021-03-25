Wherer

Даниил Теснеев Wherer

 
24 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1190
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка контекстной рекламы (eng)

    Нужно создать РК в: [list=1][*]КМС Google (eng);[*]Поисковый контекст Google (rus);[*]Контекста в Yandex.[/list] Вести/выполнить аудит РК: [list=1][*]Поискового контекста Google (eng);[*]Контекста Bing (eng);[*]Google Analytics.[/list] Также желательны навыки работы в: [list=1][*]Мой мир;[*]Facebook.[/list]

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки на сайте WP Elementor

    $60

    - видимо обновился elementor, он перестал работать + перестало работать меню Service в хедере - почему-то вместо оплаты 2chekout там "offline payment", при выборе которого заказ сразу считается готовым - добавить код пикселя ФБ на главную стр

    WordPressElementorПравки на сайт
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизация скорости wordpress elementor

    $50

    [*]Поправить загрузку слайдера, при медленном интернете загружается вот так: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fjoxi.ru%2F8Anx6l9szalaYm]http://joxi.ru/8Anx6l9szalaYm[/url][*]Вот так загружаются миниатюры при медленном интернете: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fjoxi.ru%2FBA09pYWHMaWxZr]http://joxi.ru/BA09pYWHMaWxZr[/url][*]В целом как-то оптимизировать скорость загрузки сайта (если это можно сделать малой кровью)

    WordPressElementor
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки по WP на Elementor

    Есть несколько правок: [list=1][*]Есть поп-ап на сайте, для него нужно: адаптировать по высоте (чтобы помещался на экране целиком), пофиксить (заифксировать) кнопку закрытия поп-апа (крестик), он скролится вместе с формой (форма сейчас не помещается по высоте ...

    WordPressElementor
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программист WordPress

    Необходимо:[list=1][*]Поправить вывод подкатегорий на сайте, сделать их в виде выпадающего списка, с возможность поиска по нему[*]Генератор описания карточки товара по шаблону (простая подстановка переменных по заранее заготовленному шабону) с возможностью выгрузки в excel для дальнейшего ...

    WordPressКарточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ретушь портретов

    Нужно отретушировать 20 фотографий. Интересует долгосрочное сотрудничество. Требования, что бы была максимально похожа на худую, здоровую, почистить кожу, убрать второй подбородок, отечность на лице. Заявки без выполненного тестового задания не рассматриваются. В задние приложены две фотографии ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поп-ап для сайта

    Нужен простой поп-ап для сайта: акция, бесплатная обработка фотографий зарегистрируйся и получи промокод снизу условия: максимум 10 фотографий, 5 из которых получаете бесплатно за счет 50% скидки.. подробнее по скайпу

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры для Instagram и FB

    [b]Описание:[/b] Баннеры нужны для рекламы сайта по ретуши фотографий в соц. сетях. Текст на баннерах сделайте произвольный, как шаблон, потом сам поправлю. Если необходимо вышлю портфолио для использования в баннерах (например до и после). [b]Размеры: [/b] 1200*628 ...

    Баннер для InstagramРетушь фото
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$650
10 баллов
2 года назад
Подключение Google, Apple Pay и Visa
Спасибо большое за сотрудничество! Приятный в общении. Человек слова. Своевременная оплата. Грамотная постановка задачи. Рекомендую всем.
сотрудничаем не первый раз. Андрей отличный профессионал, несмотря на многочисленные сложности с этим проектом (за который никто не брался), реализовал все в лучшем виде. Был всегда на связи, отвечал оперативно, предлагал возможные варианты решения. В итоге все получилось как задумывалось и даже лучше. спасибо!
Ответный отзыв
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$250
10 баллов
3 года назад
Правки по сайту на WP Elementor
Даниил отличный заказчик, хороший человек, адекватный. С оплатой проблем нет, вовремя! Спасибо за интересный проект! Рекомендую к сотрудничеству!
Андрей отличный исполнитель и опытный специалист. Всегда на связи, отлично разбирается в вопросе. Реализовал все правки и сдал проект вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
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R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
3 года назад
Правки на сайте WP Elementor
Четкая и интересная задача и оплата в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
быстро, четко. Все просто работает :) рекомендую к сотрудничеству.
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Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Доработки WP сайта
Работаем уже не в первый раз. Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
третий раз работаем и третий раз все отлично.
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Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Оптимизация скорости wordpress elementor
Работаем не в первый раз. Все как всегда. Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
второй раз работаем и второй раз все отлично.
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