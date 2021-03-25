Нужно создать РК в: [list=1][*]КМС Google (eng);[*]Поисковый контекст Google (rus);[*]Контекста в Yandex.[/list] Вести/выполнить аудит РК: [list=1][*]Поискового контекста Google (eng);[*]Контекста Bing (eng);[*]Google Analytics.[/list] Также желательны навыки работы в: [list=1][*]Мой мир;[*]Facebook.[/list]
- Контекстная реклама7 заявокЗакрыт2 года назад
Гест постинг сервис с большой клиентской базой. В связи с большим количеством клиентов ищем аутричеров на различные тематики (все, кроме адалта, казино).Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Подключение виджетов оплаты Google, Apple Pay через Fondy и Visa, MasteCard через чекаут Fondy.Завершен2 года назад
- создать дев версию сайта - оптимизировать скорость загрузкиЗавершен3 года назад
Требуется интегрировать Google и Apple Pay для приема платежей и помочь с сертификатами Google Dev, Apple Dev т.к. они будут интегрироваться к эквайрингу.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
- $60
- видимо обновился elementor, он перестал работать + перестало работать меню Service в хедере - почему-то вместо оплаты 2chekout там "offline payment", при выборе которого заказ сразу считается готовым - добавить код пикселя ФБ на главную стрЗавершен3 года назад
- $50
[*]Поправить загрузку слайдера, при медленном интернете загружается вот так: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fjoxi.ru%2F8Anx6l9szalaYm]http://joxi.ru/8Anx6l9szalaYm[/url][*]Вот так загружаются миниатюры при медленном интернете: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fjoxi.ru%2FBA09pYWHMaWxZr]http://joxi.ru/BA09pYWHMaWxZr[/url][*]В целом как-то оптимизировать скорость загрузки сайта (если это можно сделать малой кровью)Завершен3 года назад
- $100
Описание задач во вложенииЗавершен3 года назад
Есть несколько правок: [list=1][*]Есть поп-ап на сайте, для него нужно: адаптировать по высоте (чтобы помещался на экране целиком), пофиксить (заифксировать) кнопку закрытия поп-апа (крестик), он скролится вместе с формой (форма сейчас не помещается по высоте ...Завершен3 года назад
Необходимо:[list=1][*]Поправить вывод подкатегорий на сайте, сделать их в виде выпадающего списка, с возможность поиска по нему[*]Генератор описания карточки товара по шаблону (простая подстановка переменных по заранее заготовленному шабону) с возможностью выгрузки в excel для дальнейшего ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отретушировать 20 фотографий. Интересует долгосрочное сотрудничество. Требования, что бы была максимально похожа на худую, здоровую, почистить кожу, убрать второй подбородок, отечность на лице. Заявки без выполненного тестового задания не рассматриваются. В задние приложены две фотографии ...Обработка фотографий14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен человек для предметной ретуши фотографий (ювелирка, одежда и др), сотрудничество на постоянной основе. Стоимость работы оговаривается отдельно. Детальнее по скайпу.Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен простой поп-ап для сайта: акция, бесплатная обработка фотографий зарегистрируйся и получи промокод снизу условия: максимум 10 фотографий, 5 из которых получаете бесплатно за счет 50% скидки.. подробнее по скайпуБаннеры13 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Описание:[/b] Баннеры нужны для рекламы сайта по ретуши фотографий в соц. сетях. Текст на баннерах сделайте произвольный, как шаблон, потом сам поправлю. Если необходимо вышлю портфолио для использования в баннерах (например до и после). [b]Размеры: [/b] 1200*628 ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад