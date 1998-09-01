White-Lake

Образование

1.09.1998 - 30.06.2003 г. – Днепропетровский национальный университет, экономический факультет, специальность «Учет и аудит»;

1.11.2003 – 1.11.2006 г. – Днепропетровский национальный университет, экономический факультет, аспирантура по специальности «Организация управления, планирования и регулирования экономикой»;

1.09.2003 – 30.06.2006 г. Днепропетровский национальный университет, факультет психологии, специальность «Психология».

Профессиональный опыт:

С 01.11.2008 по настоящее время Главный бухгалтер торговой организации

С 01.02.2007 по настоящее время – преподаватель ВУЗа.

01.10.2003 – 31.10.08 дистрибюция товаров группы FMCG, экономист.

- Построение системы управленческого учета и документооборота на предприятии;

- Составление внутренней отчетности;

- Контроль финансовых результатов хозяйственной деятельности;

11.02.2003 – 29.10.2003 - аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, бухгалтер.

- Ведение бухгалтерского учета предприятий торговли;

- Составление налоговой и статистической отчетности.

03.07.2001 – 10.02.2003 – строительная организация, помощник гл. бухгалтера

- Ведение первичной и кадровой документации