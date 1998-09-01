White-Lake

Образование
1.09.1998 - 30.06.2003 г. – Днепропетровский национальный университет, экономический факультет, специальность «Учет и аудит»;
1.11.2003 – 1.11.2006 г. – Днепропетровский национальный университет, экономический факультет, аспирантура по специальности «Организация управления, планирования и регулирования экономикой»;
1.09.2003 – 30.06.2006 г. Днепропетровский национальный университет, факультет психологии, специальность «Психология».
Профессиональный опыт:
С 01.11.2008 по настоящее время Главный бухгалтер торговой организации
С 01.02.2007 по настоящее время – преподаватель ВУЗа.
01.10.2003 – 31.10.08 дистрибюция товаров группы FMCG, экономист.
- Построение системы управленческого учета и документооборота на предприятии;
- Составление внутренней отчетности;
- Контроль финансовых результатов хозяйственной деятельности;
11.02.2003 – 29.10.2003 - аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, бухгалтер.
- Ведение бухгалтерского учета предприятий торговли;
- Составление налоговой и статистической отчетности.
03.07.2001 – 10.02.2003 – строительная организация, помощник гл. бухгалтера
- Ведение первичной и кадровой документации