WhiteDesign

Павел WhiteDesign

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Высшее образование по специальности Информационные технологии(2011) 

Большой опыт разработки сайтов: 

- Магазины 

- Корпоративные порталы 

- Одностраничные сайты 

- Соцсети 

Навыки: 

- Разработка PHP, MYSQL, MVC 

- Вёрстка HTML, CSS, Javascript 

- Базовые знания SEO 

- Управление проектами Agile 

4х-летний опыт ведения двух проектов в качестве технического директора 

Работаю в команде с талантливыми дизайнерами. Организую весь процесс разработки, техническую часть беру на себя. 

Полное портфолио смотрите на моём сайте www.white-design.ru 