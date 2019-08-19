WhiteDesign

Высшее образование по специальности Информационные технологии(2011)
Большой опыт разработки сайтов:
- Магазины
- Корпоративные порталы
- Одностраничные сайты
- Соцсети
Навыки:
- Разработка PHP, MYSQL, MVC
- Вёрстка HTML, CSS, Javascript
- Базовые знания SEO
- Управление проектами Agile
4х-летний опыт ведения двух проектов в качестве технического директора
Работаю в команде с талантливыми дизайнерами. Организую весь процесс разработки, техническую часть беру на себя.
Полное портфолио смотрите на моём сайте www.white-design.ru
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