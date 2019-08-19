WhiteDesign

Высшее образование по специальности Информационные технологии(2011)

Большой опыт разработки сайтов:

- Магазины

- Корпоративные порталы

- Одностраничные сайты

- Соцсети

Навыки:

- Разработка PHP, MYSQL, MVC

- Вёрстка HTML, CSS, Javascript

- Базовые знания SEO

- Управление проектами Agile

4х-летний опыт ведения двух проектов в качестве технического директора

Работаю в команде с талантливыми дизайнерами. Организую весь процесс разработки, техническую часть беру на себя.

Полное портфолио смотрите на моём сайте www.white-design.ru