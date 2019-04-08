Скорость, без ущерба качеству

Здравствуйте, меня зовут Егор, я начинающий и перспективный веб-дизайнер/веб-разработчик.

Мои специализации:

• Landing Page;

• дизайн сайтов;

• UI/UX архитектура;

• прототипирование;

• баннеры,визитки;

• дизайн интернет-магазинов;

• адаптивный веб-дизайн;

• адаптивная, кроссбраузерная верстка;

• PHP, JS, JQuery, HTML5, CSS3;

• натяжка сайтов на CMS.

При любой работе с клиентом я придерживаюсь своих правил:

• всегда эксклюзивный дизайн, никаких шаблонов;

• компетентность;

• клиентоориентированность, готов пойти на компромисс ;

• валидность кода.

При работе со мной я гарантирую:

• быстрый отклик на Ваши сообщения;

• качественное выполнение поставленных задач;

• красивый современный дизайн;

Надеюсь на скорое сотрудничество!