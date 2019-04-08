Здравствуйте, меня зовут Егор, я начинающий и перспективный веб-дизайнер/веб-разработчик.
Мои специализации:
• Landing Page;
• дизайн сайтов;
• UI/UX архитектура;
• прототипирование;
• баннеры,визитки;
• дизайн интернет-магазинов;
• адаптивный веб-дизайн;
• адаптивная, кроссбраузерная верстка;
• PHP, JS, JQuery, HTML5, CSS3;
• натяжка сайтов на CMS.
При любой работе с клиентом я придерживаюсь своих правил:
• всегда эксклюзивный дизайн, никаких шаблонов;
• компетентность;
• клиентоориентированность, готов пойти на компромисс ;
• валидность кода.
При работе со мной я гарантирую:
• быстрый отклик на Ваши сообщения;
• качественное выполнение поставленных задач;
• красивый современный дизайн;
Надеюсь на скорое сотрудничество!
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