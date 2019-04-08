WhiteStar321

Егор Чиляев WhiteStar321

 
25 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Скорость, без ущерба качеству

Здравствуйте, меня зовут Егор, я начинающий и перспективный веб-дизайнер/веб-разработчик. 

Мои специализации: 

• Landing Page; 

• дизайн сайтов; 

• UI/UX архитектура; 

• прототипирование; 

• баннеры,визитки; 

• дизайн интернет-магазинов; 

• адаптивный веб-дизайн; 

• адаптивная, кроссбраузерная верстка; 

• PHP, JS, JQuery, HTML5, CSS3; 

• натяжка сайтов на CMS. 

При любой работе с клиентом я придерживаюсь своих правил: 

• всегда эксклюзивный дизайн, никаких шаблонов; 

• компетентность; 

• клиентоориентированность, готов пойти на компромисс ; 

• валидность кода. 

При работе со мной я гарантирую: 

• быстрый отклик на Ваши сообщения; 

• качественное выполнение поставленных задач; 

• красивый современный дизайн; 

Надеюсь на скорое сотрудничество!

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