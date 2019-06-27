White_Hunter

Александр Демьян White_Hunter

 
25 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтаж

Добрый день, я уже на протяжении нескольких лет оттачивал своё мастерство в плане видео монтажа. Свои работы я выполняю в сроки (в среднем от 1 до 3 дней в зависимости от сложности проекта, все детали обговаривают перед работой над проектом), работаю со всеми вашими возражениями, если потребуется переделать могу весь проект. Работаю в таких программах Adobe premiere pro, Adobe after effects. Работаю с цветом, делаю стабилизацию (если её можно сделать не повредив исходное качество).

After Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
khammisha
35 летБельгия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Повторить спецэффект
Лучший по монтажу! Все сделано в кратчайшие сроки и наилучшим образом! Еще раз спасибо!
Исходное видео было снято на хорошем уровне, во время монтажа корректировать по мимо поставленной работы практически ничего не пришлось, оплата была во время, готов ещё сотрудничать)
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