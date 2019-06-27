Видеомонтаж

Добрый день, я уже на протяжении нескольких лет оттачивал своё мастерство в плане видео монтажа. Свои работы я выполняю в сроки (в среднем от 1 до 3 дней в зависимости от сложности проекта, все детали обговаривают перед работой над проектом), работаю со всеми вашими возражениями, если потребуется переделать могу весь проект. Работаю в таких программах Adobe premiere pro, Adobe after effects . Работаю с цветом, делаю стабилизацию (если её можно сделать не повредив исходное качество).