Видеомонтаж
Добрый день, я уже на протяжении нескольких лет оттачивал своё мастерство в плане видео монтажа. Свои работы я выполняю в сроки (в среднем от 1 до 3 дней в зависимости от сложности проекта, все детали обговаривают перед работой над проектом), работаю со всеми вашими возражениями, если потребуется переделать могу весь проект. Работаю в таких программах Adobe premiere pro, Adobe after effects. Работаю с цветом, делаю стабилизацию (если её можно сделать не повредив исходное качество).
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Лучший по монтажу! Все сделано в кратчайшие сроки и наилучшим образом! Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Исходное видео было снято на хорошем уровне, во время монтажа корректировать по мимо поставленной работы практически ничего не пришлось, оплата была во время, готов ещё сотрудничать)