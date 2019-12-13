Whiteluck

Людмила Whiteluck

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Наполнение контентом. Индивидуальный подход. Помощь в продвижении вашего товара/услуги.

                                                             У в а ж а е м ы е    з а к а з ч и к и !

Так как на этом сайте я новичок, поэтому не могу "похвастаться" местом в ТОПе, но опыт есть (обычно работала с помощью "сарафанного радио" - теперь решила "выйти в СВЕТ " ). 

Копирайтинг  для меня - это не работа, а любимое занятие, хобби, если хотите. 

Единственное, с чем мне пока сложно справляться - когда получаю заказ на написание статьи / текста с узкими рамками - сложно "вписаться" в рамки бывает, и, как следствие страдает УНИКАЛЬНОСТЬ текста, что для меня лично - ВАЖНО. 

Уникальные статьи со 100% показателем - моя радость и гордость !

Буду рада сотрудничеству  !

  • Раскрутка реферальной ссылки

    Необходимо раскрутить 3-4 реферальных ссылки. Принимаю ссылки на ресурсы и места, где размещены ссылки (на каких платформах, форумах, в тематических коментах,  в соц.сетях и т.п.). Тематика: женская - психология, развитие, здоровье, медитации, саморазвитие, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад