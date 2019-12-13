Наполнение контентом. Индивидуальный подход. Помощь в продвижении вашего товара/услуги.

У в а ж а е м ы е з а к а з ч и к и !

Так как на этом сайте я новичок, поэтому не могу "похвастаться" местом в ТОПе, но опыт есть (обычно работала с помощью "сарафанного радио" - теперь решила "выйти в СВЕТ " ).

Копирайтинг для меня - это не работа, а любимое занятие, хобби, если хотите.

Единственное, с чем мне пока сложно справляться - когда получаю заказ на написание статьи / текста с узкими рамками - сложно "вписаться" в рамки бывает, и, как следствие страдает УНИКАЛЬНОСТЬ текста, что для меня лично - ВАЖНО.

Уникальные статьи со 100% показателем - моя радость и гордость !

Буду рада сотрудничеству !