Необходимо раскрутить 3-4 реферальных ссылки. Принимаю ссылки на ресурсы и места, где размещены ссылки (на каких платформах, форумах, в тематических коментах, в соц.сетях и т.п.). Тематика: женская - психология, развитие, здоровье, медитации, саморазвитие, ...
Наполнение контентом. Индивидуальный подход. Помощь в продвижении вашего товара/услуги.
У в а ж а е м ы е з а к а з ч и к и !
Так как на этом сайте я новичок, поэтому не могу "похвастаться" местом в ТОПе, но опыт есть (обычно работала с помощью "сарафанного радио" - теперь решила "выйти в СВЕТ " ).
Копирайтинг для меня - это не работа, а любимое занятие, хобби, если хотите.
Единственное, с чем мне пока сложно справляться - когда получаю заказ на написание статьи / текста с узкими рамками - сложно "вписаться" в рамки бывает, и, как следствие страдает УНИКАЛЬНОСТЬ текста, что для меня лично - ВАЖНО.
Уникальные статьи со 100% показателем - моя радость и гордость !
Буду рада сотрудничеству !
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад