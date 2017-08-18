HTML-верстальщик
Ищу место где смогу развиваться как Front-end разработчк. Не боюсь сложных проектов, спокойно отношусь к рутине.
Примеры верстки - https://github.com/EvEGeNzZz/EvEGeNzZz.github.io
Люблю pixel prefect, modular grids, mobile first
Технологии: html, css и немного js (на уровне jQuery, прошел курсы на https://learn.javascript.ru)
Использую Gulp для сборки и Slim и SCSS для препроцессинга
Использую Git
Около года работал в команде Improve Media.
Занимался редизайном декстопной версии InMyRoom.ru и KitchenMag.ru.
Сверстал мобильную версию этих сайтов.
Действие аккаунта приостановлено!