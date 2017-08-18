HTML-верстальщик

Ищу место где смогу развиваться как Front-end разработчк. Не боюсь сложных проектов, спокойно отношусь к рутине.

Примеры верстки - https://github.com/EvEGeNzZz/EvEGeNzZz.github.io

Люблю pixel prefect, modular grids, mobile first

Технологии: html, css и немного js (на уровне jQuery, прошел курсы на https://learn.javascript.ru)

Использую Gulp для сборки и Slim и SCSS для препроцессинга

Использую Git

Около года работал в команде Improve Media.

Занимался редизайном декстопной версии InMyRoom.ru и KitchenMag.ru.

Сверстал мобильную версию этих сайтов.