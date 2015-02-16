Переводчик английских текстов

1. Абуянчиков Алексей Сергеевич

2. 06.07.1992

3. Окончил школу с уклоном на иностранный язык. Знание английского, французского языков. Постоянно развиваю навыки иностранного языка.

4. Иностранные языки: английский, французский.

5. Перевожу тексты с английского языка. Грамотный перевод любого текста. А также составление, сочинение текста на английском языке, общение с англоговорящими людьми.

6. Опыт работы: работаю в авиакомпании, вся документация на английском языке, телефонные заграничные звонки, решение вопросов на иностранном языке.

7. Оказываю услуги в соответствии с выше указанными навыками.

8. Обращаться по телефону или пишите на почту: +7 (922) 550 37-80; [email protected]