Копирайт, рерайт, сайты на онлайн CMS

Работаю в сфере написания текстов четыре года. Тексты уникальные, легко читаются. На протяжении двух лет занимаюсь разработкой сайтов на CMS uNet. Для примера смотрите мой сайт express-vizitka.at.ua. Примеры моих работ в сфере написания текстов можете попросить прислать на электронную почту.

Охотнее всего пишу тексты в сфере IT-технологий, поскольку прошёл обучение по этой специализации в ВУЗе.

Также увлекаюсь стилем фентези, пишу сценарии для игр и комиксов.