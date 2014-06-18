Копирайт, рерайт, сайты на онлайн CMS
Работаю в сфере написания текстов четыре года. Тексты уникальные, легко читаются. На протяжении двух лет занимаюсь разработкой сайтов на CMS uNet. Для примера смотрите мой сайт express-vizitka.at.ua. Примеры моих работ в сфере написания текстов можете попросить прислать на электронную почту.
Охотнее всего пишу тексты в сфере IT-технологий, поскольку прошёл обучение по этой специализации в ВУЗе.
Также увлекаюсь стилем фентези, пишу сценарии для игр и комиксов.
Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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