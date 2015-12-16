Виды деятельности:
- Разработка логотипа.
- Обработка фотографии.
- Полу-копирайт - оказание помощи в написании статей.
- Рисунок на память (фирменный рисунок)
- Портрет по фото (фирменный портрет)
- Разработка к играм.
исключения разного рода шероховатостей. (см. ниже).
1 Пункт: Соблюдение:
> Для логотипа,
- Конкретно изложите мысль.
- Укажите стиль и вид исполнения (см. портфолио)
- Это будет "символ" или "текст" или все вместе итд итп.
- Ваши пожелания.
> Полу-копирайт,
- Опишите подробно вашу проблему..
на восприятие текста, дать полноценную критику по материалу.
> Рисунок на память (в стиле Willensar)...
- Расскажите о себе, о вашей жизни, пофилософствуйте...
- Фотография должна быть качественной и в цифре.
- Изображение лица отчетливое среднего размера.
- Выберите и качественно опишите вашего героя.
- На основе чего будет сделано то или иное чудо.
> Логотип от 100$ Два-три варианта предлагаю на утверждение, после утвержденного варианта вносится предоплата 50% от стоимости заказа. Далее, в течении 2-3 рабочих дней дорабатываю логотип, вы производите выплату остальных 50% и приобретаете конечный.результат.
> Обработка фото от 5$ - результаты через 1 рабочий день.
> Полу-копирайт от 3$ - за 1 час времени.
> Рисунок на память - после заказа в течении 10 дней работа будет готова, можете отплатить монетой (это на ваше усмотрение).
> Портрет по фото от 50$ - время работы 2-3 дня.
> Разработка к играм от 150$ - 1-2 варианта. Срок: 1 неделя
Кошельки:
- WMR R060907445862
- WMZ Z083104727545