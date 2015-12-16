Разработка логотипа и др.

Виды деятельности:

Разработка логотипа.

Обработка фотографии.

Полу-копирайт - оказание помощи в написании статей.

Рисунок на память (фирменный рисунок)

Портрет по фото (фирменный портрет)

Разработка к играм.

Заказчику необходимо ознакомится с пунктами для

исключения разного рода шероховатостей. (см. ниже).

1 Пункт: Соблюдение:

> Для логотипа,

Конкретно изложите мысль.

Укажите стиль и вид исполнения (см. портфолио)

Это будет "символ" или "текст" или все вместе итд итп.

> Обработка фотографии,

Ваши пожелания.

Произвожу обработку фотографии в цифре через Photoshop.

> Полу-копирайт,

Опишите подробно вашу проблему..

Я могу произвести текстовой анализ на грамотность изложения,

на восприятие текста, дать полноценную критику по материалу.

> Рисунок на память (в стиле Willensar)...

Расскажите о себе, о вашей жизни, пофилософствуйте...

Фотография должна быть качественной и в цифре.

Изображение лица отчетливое среднего размера.

Выберите и качественно опишите вашего героя.

На основе чего будет сделано то или иное чудо.

> Портрет по фото (в стиле Willensar)...> Разработка к играм,

> Логотип от 100$ Два-три варианта предлагаю на утверждение, после утвержденного варианта вносится предоплата 50% от стоимости заказа. Далее, в течении 2-3 рабочих дней дорабатываю логотип, вы производите выплату остальных 50% и приобретаете конечный.результат.

> Обработка фото от 5$ - результаты через 1 рабочий день.

> Полу-копирайт от 3$ - за 1 час времени.

> Рисунок на память - после заказа в течении 10 дней работа будет готова, можете отплатить монетой (это на ваше усмотрение).

> Портрет по фото от 50$ - время работы 2-3 дня.

> Разработка к играм от 150$ - 1-2 варианта. Срок: 1 неделя

Кошельки: