Willensar

Иван Willensar

 
35 летРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка логотипа и др.

Виды деятельности:

  • Разработка логотипа.
  • Обработка фотографии.
Второстепенное:
  • Полу-копирайт - оказание помощи в написании статей.
  • Рисунок на память (фирменный рисунок)
  • Портрет по фото (фирменный портрет)
Иное:
  • Разработка к играм.
Заказчику необходимо ознакомится с пунктами для

исключения разного рода шероховатостей. (см. ниже).

1 Пункт: Соблюдение:

> Для логотипа, 

  • Конкретно изложите мысль.
  • Укажите стиль и вид исполнения (см. портфолио)
  • Это будет "символ" или "текст" или все вместе итд итп.
> Обработка фотографии, 

  • Ваши пожелания.
Произвожу обработку фотографии в цифре через Photoshop.

> Полу-копирайт, 

  • Опишите подробно вашу проблему..
Я могу произвести текстовой анализ на грамотность изложения,

на восприятие текста, дать полноценную критику по материалу.  

> Рисунок на память (в стиле Willensar)...

  • Расскажите о себе, о вашей жизни, пофилософствуйте...
> Портрет по фото (в стиле Willensar)...
  • Фотография должна быть качественной и в цифре.
  • Изображение лица отчетливое среднего размера.
> Разработка к играм,
  • Выберите и качественно опишите вашего героя.
  • На основе чего будет сделано то или иное чудо.
2 Пункт: Сроки, Цены и Выплаты:

Логотип от 100$ Два-три варианта предлагаю на утверждение, после утвержденного варианта вносится предоплата 50% от стоимости заказа. Далее, в течении 2-3 рабочих дней дорабатываю логотип, вы производите выплату остальных 50% и приобретаете конечный.результат.

Обработка фото от 5$ - результаты через 1 рабочий день.

Полу-копирайт от 3$ - за 1 час времени. 

Рисунок на память - после заказа в течении 10 дней работа будет готова, можете отплатить монетой (это на ваше усмотрение). 

Портрет по фото от 50$ - время работы 2-3 дня. 

Разработка к играм от 150$ - 1-2 варианта. Срок: 1 неделя

Кошельки:

  • WMR  R060907445862
  • WMZ  Z083104727545
Написание статейPhotoshopПортрет по фото