William_Bones

Грамотно, вовремя, эксклюзивно!

Зарегистрирован на биржах и копирайт-аукционах. На многих имею положительные отзывы. Если Вам необходим эксклюзивный материал - добро пожаловать. Делаю не только качественно, но и очень быстро. Склонен больше к творческой самостоятельной работе, поэтому отдаю предпочтение созданию копирайта. Рерайт также делаю, а так как эта работа для меня легче копирайта, то и быстрота создания контента уникальная. Так что тот, кто ценит свое время, нашел именно того исполнителя, который ему нужен.ВНИМАНИЕ! Я не делаю следующее: - не добавляю к тексту никаких фотографий; - не делаю чертежи и схемы; - не делаю таблицы Excel; - не выполняю ТЗ типа "найди там, не знаю где и напиши то, не знаю что";- не торгуюсь; - не выполняю заказы, оплата за которые либо смешна (от 1 до 20 руб.), либо стоимость которых за весь текст ниже 200 руб.;- не выполняю больше одного заказа тем, кто из-за каждой мелочи типа случайной опечатки или неправильно поставленной запятой поднимает "вопль возмущения";- не принимаю заказы, сроки которых неадекватны объёму или количество работы не соответствует оплате;- не беру ТЗ с перечислением того, сколько тех или иных слов должно присутствовать в тексте; - не беру заказы, которые мне сваливают на голову как снег с крыши, не интересуясь, есть ли у меня время на его выполнение, или нет; - прекращаю выполнять заказы тех, кто не оставляет отзывы, или, вместо этого, не повышает оплату за понравившуюся работу. А вообще я мягкий и пушистый, но ценю своё время и труд. Поймите правильно: я не развлекаюсь, а профессионально зарабатываю себе на жизнь, а потому ничего личного: бизнес есть бизнес! Имейте в виду, что у меня "конвейер", и задержки по мелочам мне не нужны.Преимущество заказчикам, грамотно и адекватно распределяющих свои требования и не мешающих мне создавать тексты творчески и в своей манере. Таковые у меня значатся в "Белом списке".