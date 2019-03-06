Wilsen_kl

Алексей Миролюбов Wilsen_kl

 
30 летРоссия/Чебоксары
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка с установкой на CMS

Навыки и умения:

Верстка: HTML5, CSS3, JS(Jquery), Bootstrap-3, Bootstrap-4, верстка адаптивная и кроссбраузерная(Google Chrome, Opera, Mozila, IE)

Программирование: PHP, JavaScript

База данных: Mysql, mysqli

Системы управления контентом(CMS): MODX Revo/Evo, WordPress,  Joomla

Виды услуг:

создание сайтов под ключ

  • одностраничный сайт (лендинг)
  • многостраничный сайт (корпоративный сайт, сайт-визитка)
  • интернет-магазин
  • доработка существующих сайтов по вашим тех. задачам
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlaBootstrapMODXjQueryСайт-визиткаМногостраничный сайт