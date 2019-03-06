Адаптивная, кроссбраузерная верстка с установкой на CMS
Навыки и умения:
Верстка: HTML5, CSS3, JS(Jquery), Bootstrap-3, Bootstrap-4, верстка адаптивная и кроссбраузерная(Google Chrome, Opera, Mozila, IE)
Программирование: PHP, JavaScript
База данных: Mysql, mysqli
Системы управления контентом(CMS): MODX Revo/Evo, WordPress, Joomla
Виды услуг:
создание сайтов под ключ
- одностраничный сайт (лендинг)
- многостраничный сайт (корпоративный сайт, сайт-визитка)
- интернет-магазин
- доработка существующих сайтов по вашим тех. задачам
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптиваня верcтка продающего сайта88 просмотров
- Интернет-магазин на CMS MODX REVO (Shopkeeper3)116 просмотров
- Верстка и ее посадка на CMS MODX REVO119 просмотров
- Верстка лендинга по дизайн-макету99 просмотров