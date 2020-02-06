Менеджер блогера (Instagram, Vk)

Могу снять с вас все рутинные задачи и освободить ваше время. Что я могу и умею:

- разбор директа

- ответы на комментарии

- организация вашего времени

- организация мероприятий/поездок, покупка билетов, бронь отелей

- на связи 24/7, всегда «держу руку на пульсе»

- ведение пиар аккаунта, закупка рекламы, ведение календаря вашей рекламы -всегда строго соблюдаю дедлайн-быстро реагирую на вопросы/запросы/сообщения

а также,

- составление шапки профиля

- контент-план

- составление визуала

- ведение рубрик в сториз

И многое другое.

А чего не умею - научусь. Готова пахать на результат)Могу несколько дней в неделю выполнять поручения оффлайн (постоянно проживаю г.Спб)