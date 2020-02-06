Winci____

Ирина Winci____

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Менеджер блогера (Instagram, Vk)

Могу снять с вас все рутинные задачи и освободить ваше время. Что я могу и умею: 

- разбор директа 

- ответы на комментарии 

- организация вашего времени 

- организация мероприятий/поездок, покупка билетов, бронь отелей 

- на связи 24/7, всегда «держу руку на пульсе»

- ведение пиар аккаунта, закупка рекламы, ведение календаря вашей рекламы -всегда строго соблюдаю дедлайн-быстро реагирую на вопросы/запросы/сообщения 

а также, 

- составление шапки профиля 

- контент-план

- составление визуала 

- ведение рубрик в сториз 

И многое другое. 

А чего не умею - научусь. Готова пахать на результат)Могу несколько дней в неделю выполнять поручения оффлайн (постоянно проживаю г.Спб)