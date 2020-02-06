Менеджер блогера (Instagram, Vk)
Могу снять с вас все рутинные задачи и освободить ваше время. Что я могу и умею:
- разбор директа
- ответы на комментарии
- организация вашего времени
- организация мероприятий/поездок, покупка билетов, бронь отелей
- на связи 24/7, всегда «держу руку на пульсе»
- ведение пиар аккаунта, закупка рекламы, ведение календаря вашей рекламы -всегда строго соблюдаю дедлайн-быстро реагирую на вопросы/запросы/сообщения
а также,
- составление шапки профиля
- контент-план
- составление визуала
- ведение рубрик в сториз
И многое другое.
А чего не умею - научусь. Готова пахать на результат)Могу несколько дней в неделю выполнять поручения оффлайн (постоянно проживаю г.Спб)
Действие аккаунта приостановлено!