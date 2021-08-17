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Виталий
WindiGroup
WindiGroup
37 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Разработка ПО, сайтов
Разработка ПО, веб-проектов.
Написание технических заданий.
Консалтинг.
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#399
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#493
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#557
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#948
Фрилансер
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