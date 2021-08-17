WindiGroup

Виталий WindiGroup

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка ПО, сайтов

Разработка ПО, веб-проектов.

Написание технических заданий.

Консалтинг.

Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#399
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#493
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#557
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#948