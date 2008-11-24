WindowZ

Андрей Просто WindowZ

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статьи

    Написание статьи на главную под НЧ и СЧ запросы: 1. Грузоперевозки, переезд .... для www.magelantrans.ru 1. Продажа и установка металлических дверей заборов ..... для www.avtovrata.ru

    Написание статей
    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ключевые слова

    $50

    Подбор ключевых слов под НЧ и СЧ запросы по темам: 1. Грузоперевозки, переезд .... для www.magelantrans.ru 1. Продажа и установка металлических дверей заборов ..... для www.avtovrata.ru

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение для сайта по автоперевозкам

    $50

    Необходимо написать тексты для следующих разделов : 1. О компании 3. Услуги а) -офисный переезд b) -квартирный переезд c) -дачный переезд d) -упаковочный материал е) -транспорт f) -складское хранение (временное) g) -такелажные работы 4. цены и сроки 5. наши клиенты 6. гарантия и ответственность 7. служба ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта метал.ворота, двери, заборы

    $500

    Креативный дизайн сайта по продаже, установке, монтажу метал.ворот, двери, заборы домен: avtovrata.ru требуется: Дизайн + верстка в бесплатную CMS (желательно Joomla) p.s. Оплата зависит от уровня исполнения и сроков.

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • On-line магазин(склад) & сеть розницы

    On-line магазин(склад) &amp; сеть розницы 1. Логотип (торговый знак) 2. Фирменные цвета 3. Интернет магазин (под ключ) минимальные подробности: - On-line магазин(склад) для кур. доставки по москве почтой и.т.д. по россии - Розница по МО в дальнейщем дизайн оффлайн магазина (интерьер ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад