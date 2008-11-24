Необходимо написать тексты для следующих разделов : 1. О компании 3. Услуги а) -офисный переезд b) -квартирный переезд c) -дачный переезд d) -упаковочный материал е) -транспорт f) -складское хранение (временное) g) -такелажные работы 4. цены и сроки 5. наши клиенты 6. гарантия и ответственность 7. служба ...