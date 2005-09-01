Winniefrend

Гончар Татьяна Валентиновна
19.12.1986
Образование:
09.2005-07.2008 - Самарская Гуманитарная Академия
Филологический факультет. Специальность: филолог. Преподаватель по специальности «Филолог»
10.2002-06.2005 – коллежд Самарской Гуманитарной Академии
Философско-филологический факультет. Специальность: учитель английского языка в начальных классах
Опыт работы:
04.2008-08.2010: МОУ прогимназия №162 «Олимпия». Воспитатель
09.2010-настоящее время: НОУ ЛЦ "Hello". Преподаватель английского языка
Дополнительное образование:
03.2007-02.2008 - доп.образовательная программа «Английский язык. Переводоведение и практика перевода». Квалификация: переводчик с английского.
Дополнительные навыки
Технические навыки: MS Windows 2000, Word, Excel.
Офисное оборудование (факс, модем, копировальные аппараты), работа в Интернете
Знание иностранных языков: английский язык - свободно.
Немецкий язык - читаю, перевожу со словарем
Личные качества: коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, творческий подход к работе