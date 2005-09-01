Winniefrend

Татьяна Winniefrend

 
37 летРоссия/Тольятти
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Филолог. Переводчик

Гончар Татьяна Валентиновна

19.12.1986

Образование:

09.2005-07.2008 - Самарская Гуманитарная Академия

Филологический факультет. Специальность: филолог. Преподаватель по специальности «Филолог»

10.2002-06.2005 – коллежд Самарской Гуманитарной Академии

Философско-филологический факультет. Специальность: учитель английского языка в начальных классах

Опыт работы:

04.2008-08.2010: МОУ прогимназия №162 «Олимпия». Воспитатель

09.2010-настоящее время: НОУ ЛЦ "Hello". Преподаватель английского языка

Дополнительное образование:

03.2007-02.2008 - доп.образовательная программа «Английский язык. Переводоведение и практика перевода». Квалификация: переводчик с английского.

Дополнительные навыки

Технические навыки: MS Windows 2000, Word, Excel.

Офисное оборудование (факс, модем, копировальные аппараты), работа в Интернете

Знание иностранных языков: английский язык - свободно.

Немецкий язык - читаю, перевожу со словарем

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, творческий подход к работе