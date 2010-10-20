Winsent
Есть опыт работы:
- создание сайта "под ключ"
- создание дизайна для сайта
- создание лого для компании, сайта
- создание jpeg, gif, flesh банеров
- постинг на форумах, в соц сетях
- регистрация аккаунтов на форумах, соц сетях
- перенос проекта на другой хостинг
Портфолио
- Эскиз для сайта "Lineage 2"192 просмотра
- Дизайн для сайта "металопластиковых окон"121 просмотр
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#921
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1178
3D-графика
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1315
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#2298
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3022
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3028
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $70
от 2 дней
#4751