Winsent7

Константин Winsent7

 
37 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Winsent

Есть опыт работы:

- создание сайта "под ключ"

- создание дизайна для сайта

- создание лого для компании, сайта

- создание jpeg, gif, flesh банеров

- постинг на форумах, в соц сетях

- регистрация аккаунтов на форумах, соц сетях

- перенос проекта на другой хостинг

Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#921
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1178
3D-графика
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1315
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#2298
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3022
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3028
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $70
от 2 дней
#4751
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