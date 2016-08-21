Wirmantery

Александр Вирман WirmanteryWirmantery
28 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественный текст со смыслом и позывом - мой принцип работы.
Добрый день!
Сразу к делу:
Тексты - моя страсть. И я готов направить её в нужное русло. Как сказал Эдгар Аллан По, - "Слова — зыбкая вещь." Однако я смогу придать им правильную форму и силу позыва.
Занимаюсь:
- Написанием 100% уникальных текстов
- Поднятием процента уникальности вашей статьи
- Качественный рерайт
- Транскрибация
Также с превеликой радостью составлю для вас письмо для рассылки, продающий слоган и коммерческое предложение :)
Сроки - закон для меня.
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