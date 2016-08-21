Wirmantery

Качественный текст со смыслом и позывом - мой принцип работы.

Добрый день!

Сразу к делу:

Тексты - моя страсть. И я готов направить её в нужное русло. Как сказал Эдгар Аллан По, - "Слова — зыбкая вещь." Однако я смогу придать им правильную форму и силу позыва.

Занимаюсь:

- Написанием 100% уникальных текстов

- Поднятием процента уникальности вашей статьи

- Качественный рерайт

- Транскрибация

Также с превеликой радостью составлю для вас письмо для рассылки, продающий слоган и коммерческое предложение :)

Сроки - закон для меня.