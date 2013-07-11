О компании

Компания Визард-С, город Тверь

Золотые сертифицированные партнёры 1С-Битрикс http://www.1c-bitrix.ru/partners/54789.php

Лидер Тверской области по рейтингу 1С-франчайзиhttp://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?reg=28&city=%D2%E2%E5%F0%FC

Большой опыт создания интернет-магазинов на 1С-Битрикс с интеграцией с 1С http://wizard-c.ru/napravleniya/web/portfolio/ и работы по 1С (в т.ч. настройки обмена с 1С-Битрикс) http://wizard-c.ru/napravleniya/1c/nashi_klienty.php

Есть большой опыт работы с Московскими клиентами (например http://www.targetcompany.ru), сотрудники часто бывают в Москве в командировках. Работа по договору, только опытные сертифицированные сотрудники, выполнение сроков.