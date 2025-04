В течении нескольких лет верстаю в Latex. Владею английским, русским и украинским языками.

Превращу Ваш диплом/статью/книжку/реферат в красивый pdf.

Умею обращаться с формулами, рисунками, таблицами, тд.

Могу переводить технические тексты с английского на русский и украинский.

Учусь в МФТИ на направлении "прикладная физика, математика".

Интересуюсь физикой, математикой, программированием.

I have an experience in LaTeX editing in Russian, Ukrainian and English languages.

I can turn your technical diploma/dissertation/book/articke/essay into

the good-loking pdf with math expressions and pictures etc.

I can translate your technical text from English into Russian or

Ukrainian.

I'm interested in physics (especially space physics), math and

programming.